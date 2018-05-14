"Шахтер" - чемпион: горняки снова повторили "золотой дубль"

Копірайт зображення https://twitter.com/fcshakhtar Image caption Тренер команды Паулу Фонсека полил игроков шампанским после матча

Донецкий "Шахтер" вновь сделал "золотой дубль" в украинском футболе - положил золотые медали чемпионата в полученный кубок Украины по футболу.

В предпоследнем туре украинской Премьер-лиги дончане на домашнем стадионе в Харькове с минимальным счетом обыграли ровенский "Верес" 1-0 и досрочно обеспечили себе чемпионство.

Сейчас у "Шахтера" 75 очков, а у киевского "Динамо" - 70, поэтому поединок украинских грандов в последнем туре уже не повлияет на расположение команд в турнирной таблице.

9 мая 2018 года в Днепре в финале Кубка Украины по футболу "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 2-0, поэтому в этом сезоне горняки оформили так называемый "золотой дубль" - в одном сезоне завоевали и чемпионство, и кубок страны.

"Шахтер" повторил свое прошлогоднее достижение, когда также положил чемпионские медали в завоеванный в финале с "Динамо" кубок.

Рекордсменом по завоеванными золотыми медалями в чемпионате Украины до сих пор остается киевское "Динамо". Они 15 раз становились чемпионами Украины, а "Шахтер" выиграл чемпионат 11-й раз.

Зато по количеству завоеванных кубков "Шахтер" уже опережает киевлян - дончане завоевывали его уже 12 раз, а динамовцы - 11.

Финишная интрига

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Интрига в чемпионате Украины держалась до последних туров, и "Динамо" сохраняло шансы на чемпионство в случае победы над горняками в последнем туре. Для этого "Шахтер" также должен был потерять хотя бы одно очко до матча с "Динамо".

Однако в прошлую пятницу динамовцы неожиданно сыграли вничью на домашнем стадионе с мариупольцами и увеличили отставание от "Шахтера" до 5 очков. А "Шахтер" тогда сумел вырвать победу у луганской "Зари".

В предпоследнем туре определенная интрига сохранялась и надежды динамовцев были на матч горняков с "Вересом".

За день до игры стало известно, что часть ровенских футболистов не могут сыграть из-за проблем со здоровьем, и команда вернулась домой. Но в день матча они все же согласились играть и срочно прилетели в Харьков.

Судьбу матча решил пенальти, который судья назначил в ворота "Вереса" на 5 минуте игры. Его реализовал Марлос. Некоторые эксперты выразили сомнение в правильности назначения пенальти.

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