На выборах в Ираке побеждает экс-лидер восстания против США

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2004 году Муктада ас-Садр был руководителем восстания против американских военных

Шиитский лидер Муктада ас-Садр, который в 2004 году возглавил восстание против американских военных в Ираке, лидирует на парламентских выборах в стране, состоявшихся 12 мая.

Выборы были первыми после победы над "Исламским государством", объявленной в конце 2017 года.

По предварительным результатам, партия Муктады ас-Садра "Альянс революционеров за реформы" занимает первое место на выборах.

На втором месте альянс "Победа", в который входят шиитские исламисты и ветераны войны против "Исламского государства", поддерживающие тесные связи с Ираном. Лидером альянса является руководитель военной организации Бадр Хади Аль-Амири.

Правящий альянс премьера Хайдера аль-Абади, за время правления которого с 2014 года удалось освободить почти всю территорию страны от боевиков "Исламского государства", занимает лишь третье место.

Действующий премьер - довольно благоприятный партнер для США в регионе, однако неизвестно, сможет ли он остаться у власти после этих выборов.

Корреспондент ВВС в Багдаде Мартин Пэйшенс сообщает, что многие иракцы разочарованы коррупцией и ситуацией в экономике.

Приэтом многие опасаются, что после выборов страна станет ареной противостояния между США и Ираном.

В Ираке большинство партий имеют конфессиональную или этническую окраску. Курды, живущие на севере страны, как правило, голосуют за курдские партии, шииты - за шиитские, сунниты - за суннитские.

Явка на выборах составила лишь 44,5% - значительно более низкий показатель, чем на предыдущих выборах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сторонники Муктады ас-Садра праздновали первое место его альянса на улицах Багдада

Кто такой Муктада ас-Садр

Муктада ас-Садр - один из ведущих религиозных лидеров шиитов в Ираке, которые составляют примерно 60% населения в этой стране. Он - сын великого аятоллы Мохаммеда аль-Садра, убитого при режиме Саддама Хусейна.

Во время правления Хусейна Муктада ас-Садр четыре года провел в тюрьме.

После победы коалиции во главе с США над диктатором в 2003 году, Муктада ас-Садр вышел на свободу и создал военизированную группировку "Армия Махди".

В 2004 году начал восстание в городе Эн-Наджаф против американской администрации. Восстание с перерывами продолжалось с апреля по август 2004 года.

Позже движение Муктады ас-Садра начало участвовать в выборах. Впрочем, он неоднократно призывал к изгнанию американцев из страны, а после вывода войск США в 2011 году из страны возглавлял антиправительственные демонстрации.

Во время одной из них, в апреле 2016 года, сторонники Муктады ас-Садра даже захватили на некоторое время здание иракского парламента.

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