На выборах в Ираке побеждает экс-лидер восстания против США
Шиитский лидер Муктада ас-Садр, который в 2004 году возглавил восстание против американских военных в Ираке, лидирует на парламентских выборах в стране, состоявшихся 12 мая.
Выборы были первыми после победы над "Исламским государством", объявленной в конце 2017 года.
По предварительным результатам, партия Муктады ас-Садра "Альянс революционеров за реформы" занимает первое место на выборах.
На втором месте альянс "Победа", в который входят шиитские исламисты и ветераны войны против "Исламского государства", поддерживающие тесные связи с Ираном. Лидером альянса является руководитель военной организации Бадр Хади Аль-Амири.
Правящий альянс премьера Хайдера аль-Абади, за время правления которого с 2014 года удалось освободить почти всю территорию страны от боевиков "Исламского государства", занимает лишь третье место.
Действующий премьер - довольно благоприятный партнер для США в регионе, однако неизвестно, сможет ли он остаться у власти после этих выборов.
Корреспондент ВВС в Багдаде Мартин Пэйшенс сообщает, что многие иракцы разочарованы коррупцией и ситуацией в экономике.
Приэтом многие опасаются, что после выборов страна станет ареной противостояния между США и Ираном.
В Ираке большинство партий имеют конфессиональную или этническую окраску. Курды, живущие на севере страны, как правило, голосуют за курдские партии, шииты - за шиитские, сунниты - за суннитские.
Явка на выборах составила лишь 44,5% - значительно более низкий показатель, чем на предыдущих выборах.
Кто такой Муктада ас-Садр
Муктада ас-Садр - один из ведущих религиозных лидеров шиитов в Ираке, которые составляют примерно 60% населения в этой стране. Он - сын великого аятоллы Мохаммеда аль-Садра, убитого при режиме Саддама Хусейна.
Во время правления Хусейна Муктада ас-Садр четыре года провел в тюрьме.
После победы коалиции во главе с США над диктатором в 2003 году, Муктада ас-Садр вышел на свободу и создал военизированную группировку "Армия Махди".
В 2004 году начал восстание в городе Эн-Наджаф против американской администрации. Восстание с перерывами продолжалось с апреля по август 2004 года.
Позже движение Муктады ас-Садра начало участвовать в выборах. Впрочем, он неоднократно призывал к изгнанию американцев из страны, а после вывода войск США в 2011 году из страны возглавлял антиправительственные демонстрации.
Во время одной из них, в апреле 2016 года, сторонники Муктады ас-Садра даже захватили на некоторое время здание иракского парламента.