Савченко: буду голодать, потому что в тюрьме невкусно

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Надежду Савченко арестовали до 20 мая без права залога

В понедельник суд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ареста для Надежды Савченко. Защита настаивает, чтобы ее выпустили из-под стражи, в частности на поруки кого-то из адвокатов.

Между тем, Надежда Савченко голодает уже более 50 дней и заверила, что не прекратит голодовку, потому что "в тюрьме невкусно".

Она также объявила об отказе от всех адвокатов и просит государство предоставить ей бесплатного защитника. Из-за этого в судебном заседании объявлен технический перерыв.

В СИЗО без адвокатов

Копірайт зображення УНІАН Image caption Экс-адвокаты Надежды Савченко заявили, что решили отказаться от сотрудничества с ней из-за вмешательства сестры Веры

С конца марта Надежда Савченко находится в СИЗО СБУ по подозрению в подготовке масштабных терактов в Киеве в сотрудничестве с руководством непризнанной "ДНР".

11 мая, в день ее рождения, стало известно, что от сотрудничества с ней отказались ее адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

"Это связано с постоянными попытками ее сестры Веры вмешиваться в нашу работу, с давлением на нас и некорректным поведением с ее стороны", - рассказал Олег Соловей "Интерфакс-Украина".

Он также рассказал, что Вера нашла для Надежды Савченко нового адвоката - Александра Шадрина, который вел дела экс-мэра Славянска Нели Штепы и Игната Кромского ("Топаза") - одного из руководителей "Антимайдана" в 2014 году.

В то же время Надежда Савченко написала отказ ото всех адвокатов, включая Александра Шадрина.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Шадрин также защищает интересы экс-мэра Славянска Нели Штепы. Надежда Савченко решила отказаться и от его услуг

14 мая она подтвердила этот отказ, и попросила государство предоставить ей бесплатного защитника.

Что касается разрыва с предыдущими адвокатами Соловьем и Бугаем, то Савченко заявила, что не понимает их действий и расценивает как попытку "настроить своих подзащитных против родственников".

Российские полковники

Копірайт зображення СБУ Image caption Боеприпасы, обнаруженные в микроавтобусе Владимира Рубана

Также 11 мая генпрокурор Юрий Луценко заявил, что оружие Надежде Савченко на самом деле передавали "полковники РФ".

"Хотя бы на примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы", - рассказал руководитель ГПУ.

"Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именам-прикрытиям, по их должностными званиями и т.д.", - добавил он.

Голодовка

Копірайт зображення УНІАН Image caption В российской тюрьме Савченко голодала более 80 дней

Надежда Савченко голодает с 23 марта - уже 52 дня.

Сестра Вера рассказала "Украинской правде", что за это время Надежда потеряла 17 кг.

"Она была 85, сейчас 68. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, такие как кальций коралловый в таблетках, так как ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя", - отметила Вера Савченко.

Она добавила, что проблемы с зубами возникли еще со времен пребывания в российской тюрьме.

В России Надежда Савченко голодала 83 дня. В Украине - уже 52 дня.

В апреле Надежда Савченко на три дня прекращала голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе - так ей посоветовали эксперты-полиграфологи.

По их словам, истощение из-за голодовки может исказить результаты.

17 апреля Надежда Савченко прошла допрос на полиграфе.

Повлияют ли его результаты на рассмотрение дела - должен решить суд.

"Если данные экспертизы подтвердят ее невиновность, то они будут однозначно учтены в судебном решении. Это ляжет в доказательную базу или стороны защиты, или стороны обвинения. А уже судья даст соответствующую оценку", - рассказал тогда один из адвокатов в комментарии УНИАН.

14 мая во время судебного заседания на вопросы журналистов Надежда Савченко заявила, что не откажется от голодовки, так как "в тюрьме невкусно кормят".

Дело Савченко

Копірайт зображення УНІАН

8 марта 2018 года украинские силовики задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при выезде из непризнанной "ДНР". В его микроавтобусе обнаружили большой арсенал оружия, включая минометы и гранатометы. Самого Рубана передали СБУ.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде заявил, что к делу Рубана причастна Надежда Савченко, которая планировала теракт в правительственном квартале Киева.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - заявил Юрий Луценко.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Надежда Савченко и Юрий Луценко в Верховной Раде

Надежда Савченко подготовку теракта отрицала и заявила, что знала о слежке, поэтому решила пойти на "политическую провокацию" СБУ и Генпрокуратуры, чтобы доказать абсурдность обвинений.

На самом деле, заявила Савченко, она боролась со злоупотреблениями в армии и политической коррупцией, а также вела переговоры об освобождении пленных.

22 марта Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. В тот же день ее задержала СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку: "Я пройду весь этот путь, который прошла в России, когда меня пытал враг. Могу пройти путь, когда будет пытать свой".

Тогда же суд арестовал ее до 20 мая без права внесения залога.

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