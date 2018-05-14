Смертельная угроза: аллергия на антибиотики во время операций

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Антибиотики - основная причина аллергических реакций, угрожающих жизни пациентов во время операции, говорится в новом отчете.

В Королевском колледже анестезиологов утверждают, что все больше пациентов сообщают об аллергии на пенициллин, в результате чего им дают другие лекарства, которые несут еще большую опасность.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) в течение года зарегистрировала 300 аллергических реакций, угрожающих жизни пациентов, 10 из которых привели к летальному исходу.

Анестезиологи утверждают, что некоторые смерти можно было предотвратить.

Анафилаксия во время операций - опасная для жизни реакция на препарат, которая происходит спонтанно.

В некоторых случаях она быстро прогрессирует, вплоть до остановки сердца или даже смерти.

Ежегодно в британских клиниках используют около 3 млн анестетиков, и подавляющее большинство являются безопасными и не вызывают осложнений, говорится в отчете.

Однако риск угрожающих жизни реакций существует и составляет примерно один случай на 10 тысяч операций.

Очереди к аллергологам

Ранее считалось, что главные виновники этого - миорелаксанты, но в новом отчете выяснили, что почти половина случаев анафилаксии вызвали антибиотики, которые применяли для профилактики хирургических инфекций.

Самый высокий риск возникновения анафилаксии имеет антибиотик тейкопланин, регулярно применяемый для пациентов, которые сообщают об аллергии на пенициллин.

В докладе сделан вывод, что некоторые смерти, связанные с антибиотиками, можно было предотвратить, если бы обнаружили настоящий риск возникновения аллергии.

Но ждать приема в аллергологической клинике в среднем можно больше трех месяцев, в то время как этот срок не должен превышать шести недель.

В докладе сообщается, что до 90% пациентов, которые говорят, что имеют аллергию на пенициллин, на самом деле ее не имеют.

Нужно действовать

Авторы исследования рекомендуют давать пациентам антибиотики, пока они еще в сознании, чтобы можно было оценить возможные побочные эффекты, а историю аллергии пациентов перед операциями следует исследовать более эффективно.

В докладе также говорится, что анестезиологам следует проводить дополнительные тренинги, чтобы они могли быстро справиться с анафилаксией.

Автор доклада профессор Тим Кук заявил: "Более 95% пациентов выживают в результате опасной для жизни анафилаксии благодаря своевременному выявлению и быстрому действию анестезиологов и вообще медицинской команды".

"Однако наше исследование подчеркивает важность этой темы и показывает наличие новых факторов риска, - добавляет он. - Нужно иметь лучшую отчетность о таких случаях, тщательнее исследовать состояние после анафилаксии и инвестировать в расширение предоперационных аллергологических клиник".

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