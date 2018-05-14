Накануне открытия посольства США в Иерусалиме в Газе погибли 37 палестинцев

Копірайт зображення Reuters

По меньшей мере 37 палестинцев застрелили израильские военные в секторе Газа в одном из самых кровавых столкновений последних недель, сообщили власти Палестины.

Еще 1300 человек получили ранения.

Столкновения произошли накануне противоречивого открытия посольства США в Иерусалиме, которое разгневало палестинцев.

Они считают это четким сигналом того, что США поддерживают полную принадлежность Иерусалима Израилю, тогда как палестинцы считают восточную его часть своей.

На открытие посольства прибыли высокопоставленные лица США, в том числе и дочь Дональда Трампа с мужем.

Правящая в секторе Газа партия ХАМАС возглавила массовые протесты "Большой марш возвращения" в течение последних шести недель. Израиль говорит, что демонстранты пытаются сломать забор на границе.

Палестинцы бросали в военных камни и жгли шины, а солдаты применяют оружие.

Копірайт зображення AFP

Армия Израиля сообщила о 35 тыс. "агрессивных бунтарей", которые собрались у забора на линии безопасности. Израильские военные называют свои действия "соответствующими стандартным процедурам".

Копірайт зображення AFP

Почему переезд посольства настолько противоречив?

Статус Иерусалима является ключевым элементом конфликта между Израилем и Палестиной.

Суверенитет Израиля над Иерусалимом не признан международным сообществом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Израильтяне благодарят Трампа за решение открыть посольство

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим в 1967 году, и этот шаг не признали в мире, однако в 2017 году Дональд Трамп начал движение в этом направлении.

С 1967 года Израиль построил в Восточном Иерусалиме десятки поселений, в которых живет около 200 тыс. евреев. Международное сообщество сомневается в их легальности.

Многие страны имели посольства в Иерусалиме, однако закрыли их после принятия в 1980 году Израилем закона о признании города столицей.

Решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля сломало многолетнюю политику страны в этой сфере.

Что откроют?

Небольшое помещение посольство начнет действовать в помещении консульства США в Иерусалиме.

Большее помещения подыщут позже, когда остальные сотрудники посольства переедут из Тель-Авива.

Копірайт зображення Reuters Image caption Иванка Трамп и Джаред Кушнер в Иерусалиме

Церемонию открытия приурочили к празднованию 70-летия создания государства Израиль.

Дональд Трамп планирует обратиться во время церемонии открытия через видеосвязь.

На церемонию прибыли Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, министр финансов Стивен Мнучин и заместитель госсекретаря Джон Салливан.

ЕС резкий раскритиковал переезд посольства США.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram