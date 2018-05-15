МИД отозвал консула, обвиняемого в антисемитизме

Копірайт зображення УНІАН Image caption Глава МИД Павел Климкин сообщил об отзыве консула Украины в Гамбурге

Министерство иностранных дел в понедельник отозвало из Гамбурга консула Василия Марущинца для дисциплинарной проверки после обвинений в его адрес в ксенофобии.

"Мы его уже отозвали для дисциплинарного расследования. Должны выяснить каждую деталь", - заявил в эфире телеканала ATR министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что если подтвердится то, что дипломат писал ксенофобские посты в соцсетях, в МИД "нет шансов у таких людей".

Представитель МИД Марьяна Беца сообщила, что Марущинец отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

На прошлой неделе в соцсетях обнародовали скриншоты ксенофобских сообщений в Facebook в отношении венгров, евреев, болгар, поляков и африканцев, оправдание Холокоста и политики Адольфа Гитлера, будто бы сделанные Василием Марущинцем в разные годы.

Павел Климкин пообещал разобраться в ситуации.

"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство", - написал он в Twitter 13 мая.

В то же время постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко не скрывал эмоций, комментируя обвинения в адрес Василия Марущинца.

"Знал такого - настоящий негодяй! Не судите Украину по таким, как он", - написал он в Twitter.

Ельченко отметил, что его удивляет, как Василий Марущинець мог оказаться на работе в МИД.

"Он неизвестно как попал в МИД, квалификация - ноль. Еще в 2004 году должен был быть уволен, не пройдя аттестацию, но спрятался за Майдан. Неужели в течение почти 14 лет никто этого не заметил и еще и отправили в Гамбург?", - отметил представитель Украины в ООН.

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