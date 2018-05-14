Столкновения в день открытия посольства США в Иерусалиме: десятки погибших

Копірайт зображення Reuters Image caption Демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы зажигательные бомбы

Как минимум 41 палестинец погиб и более тысячи получили ранения в результате обстрелов израильской армии на границе сектора Газа, сообщают палестинские власти.

Как утверждает палестинская группировка ХАМАС, среди убитых есть дети.

В понедельник в Иерусалиме торжественно открылось посольство США в Израиле, которое было перенесено из Тель-Авива решением президента Трампа.

С утра в секторе Газа собрались десятки тысяч протестующих, которые двинулись к границе и были встречены огнем израильских сил.

Копірайт зображення AFP Image caption Яростные протесты в секторе Газа продолжаются уже полтора месяца

Демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы камни и зажигательные бомбы. С израильской стороны действовали снайперы.

Палестинские акции протеста, получившие название "марш возвращения", продолжаются уже полтора месяца.

Копірайт зображення AFP Image caption Израильские военные заявляют, что действуют в соответствии со стандартными правилами

Представитель правительства Палестинской автономии Юсуф аль-Махмуд обвинил израильские власти в "ужасной резне" и попросил помощи у международного сообщества. Правозащитная организация "Международная Амнистия" осудила произошедшее, назвав обстрел демонстрантов вопиющим нарушением прав человека и международного права.

Количество раненых близко к двум тысячам, сообщила "Международная Амнистия", у более чем 500 человек - огнестрельные ранения.

Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что около 35 тысяч палестинцев устроили массовые беспорядки и пытались сломать приграничные ограждения, а военнослужащие действовали в соответствии со стандартными правилами.

Зять из Вашингтона

Копірайт зображення Reuters Image caption В своей речи Джаред Кушнер назвал Иерусалим вечным сердцем израильского народа

На торжественной церемонии открытия посольства США в Иерусалиме Белый дом представляют дочь и зять президента Дональда Трампа: Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост советника президента по ближневосточному урегулированию.

После выхода почетного караула на сцену посол США в Израиле Дэвид Фридман официально объявил посольство открытым. "Мы открываем посольство США в Иерусалиме. США первыми сделали это, вновь взяв на себя роль лидера".

Посол поблагодарил президента Трампа за "мужество и моральную ясность", проявленные при принятии решения о переносе дипломатического представительства.

Зять Трампа заявил, что перенос американского посольства не означает, что США отказались от своей приверженности к достижению мира на Ближнем Востоке. "Провокации и насилие - это часть проблемы, но не часть ее решения", - сказал он о протестах на границе сектора Газа. "Переводом посольства в Иерусалим мы еще раз показали всему миру, что Америке можно доверять", - заявил Кушнер.

По мнению палестинцев, перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим говорит о том, что США признают принадлежность Израилю как западной, так и восточной части города, в то время как палестинские власти считают Восточный Иерусалим своей территорией.

Понедельник стал самым кровопролитным днем израильско-палестинского конфликта с 2014 года.

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