Ученые изобрели универсальное лекарство от простуды?

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Британские ученые считают, что нашли способ победить простуду во всех ее проявлениях.

Вместо того, чтобы бороться непосредственно с вирусами, которые попадают в организм в сотнях своих вариаций, химики планируют воздействовать на клетки человеческого тела, через которые развивается болезнь.

Цель новых лекарств - блокировать белковые молекулы NMT в человеческих клетках, которые вирусы обычно используют для самовоспроизводства и распространения.

Это должно остановить любой вирус, если лекарства дать больному заблаговременно, следует из предварительных результатов лабораторных исследований, опубликованных в журнале Nature Chemistry.

Если эти исследования завершатся успешно, то впоследствии медикаменты смогут протестировать на животных, а через два года - на людях.

Сейчас исследователи Имперского колледжа Лондона работают над тем, чтобы лекарства можно было принимать через ингаляции, что должно уменьшить риск каких-либо побочных эффектов.

Заблокировать вирус

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Человеческий белок NMT необходим всем вирусным штаммам, чтобы воспроизводить себя в организме.

"Идея в том, чтобы дать лекарства тем, кто только заразился, и они заблокируют возможность вируса воспроизводиться и распространяться", - объясняет профессор Эд Тейт.

"Даже если вирус выдержит, симптомы болезни ослабеют", - добавляет ученый.

По его словам, эти лекарства могут помочь людям с астмой, которых простуды могут приводить к крайне серьезным проблемам.

Исследователь признается, что делать основным объектом воздействия медикаментов клетки человека - "несколько радикально", но оправданно, ведь сами вирусы очень изобретательны.

Они не только имеют множество разновидностей, но и эволюционируют очень быстро. А значит - могут быстро стать устойчивыми к лекарствам.

Во время лабораторных тестов новые медикаменты смогли полностью заблокировать несколько штаммов вирусов без вреда для человеческих клеток.

Впрочем, чтобы установить, не токсичны ли лекарства для всего организма, нужны дополнительные исследования.

Вирусы простуды могут легко передаваться от человека к человеку, и некоторые живут сутки на руках или других поверхностях, что увеличивает риск передачи заболеваний.

Обычные лекарства от простуды и обезболивающие могут облегчить симптомы болезни, но лекарств, которые могли бы остановить распространение вирусов, пока нет.

Если исследования докажут безопасность новых медикаментов, то человечество впервые получит реальное лекарство от всех типов простуд.

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