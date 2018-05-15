Соцсети обсуждают отказ "азовца" пожать руку Порошенко
Ветеран полка "Азов" во время церемонии вручения наград на Invictus Games отказался пожать руку президенту Петру Порошенко.
Видео с эпизодом опубликовала пресс-служба партии "Национальный корпус", которая считается "политическим крылом" националистического движения "Азов".
В ролике видно, как мужчины с медалями приветствуют коллектив украинской команды на Играх, в частности ее капитан Александр Писаренко и уполномоченный президента по делам ветеранов Вадим Свириденко.
Далее мужчина проходит мимо протянутой руки президента Петра Порошенко и качает головой.
Больше деталей и причин такого поступка пресс-служба "Нацкорпуса" не сообщает.
Инцидент произошел 12 мая, когда в Киеве проходил финал отбора в сборную, которая в этом году представит Украину на международных соревнованиях Invictus Games в Сиднее.
В соцсетях мнения об отказе ветерана пожать руку главе государства и верховному главнокомандующему довольно разные.
Часть комментаторов высказалась положительно и похвалила "азовца" за принципиальность.
Другая часть поступок раскритиковала, написав, что "именно благодаря Порошенко в Украине появилась армия".
Еще один пользователь отметил, что "для "азовца" было бы поступком Авакову не пожать руку", ведь полк Нацгвардии "Азов" входит в структуру Министерства внутренних дел, которое возглавляет Арсен Аваков.
Также можно встретить опрос о том, "пожали бы вы руку президенту?"
Invictus Games - "Игры непокоренных" - международные спортивные соревнования, в которых принимают участие ветераны боевых действий, получившие ранения.