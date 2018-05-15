Соцсети обсуждают отказ "азовца" пожать руку Порошенко

Копірайт зображення "Национальный корпус" Image caption Причины такого поступка не сообщаются

Ветеран полка "Азов" во время церемонии вручения наград на Invictus Games отказался пожать руку президенту Петру Порошенко.

Видео с эпизодом опубликовала пресс-служба партии "Национальный корпус", которая считается "политическим крылом" националистического движения "Азов".

В ролике видно, как мужчины с медалями приветствуют коллектив украинской команды на Играх, в частности ее капитан Александр Писаренко и уполномоченный президента по делам ветеранов Вадим Свириденко.

Далее мужчина проходит мимо протянутой руки президента Петра Порошенко и качает головой.

Больше деталей и причин такого поступка пресс-служба "Нацкорпуса" не сообщает.

Инцидент произошел 12 мая, когда в Киеве проходил финал отбора в сборную, которая в этом году представит Украину на международных соревнованиях Invictus Games в Сиднее.

В соцсетях мнения об отказе ветерана пожать руку главе государства и верховному главнокомандующему довольно разные.

Часть комментаторов высказалась положительно и похвалила "азовца" за принципиальность.

Другая часть поступок раскритиковала, написав, что "именно благодаря Порошенко в Украине появилась армия".

Еще один пользователь отметил, что "для "азовца" было бы поступком Авакову не пожать руку", ведь полк Нацгвардии "Азов" входит в структуру Министерства внутренних дел, которое возглавляет Арсен Аваков.

Также можно встретить опрос о том, "пожали бы вы руку президенту?"

Invictus Games - "Игры непокоренных" - международные спортивные соревнования, в которых принимают участие ветераны боевых действий, получившие ранения.

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