"Как в фильме ужасов": в США огласили приговор няне, убившей детей

Копірайт зображення Reuters Image caption Йоселин Ортега приговорена к пожизненному заключению без права на помилование

В США к пожизненному заключению приговорили няню, которая зарезала детей в Нью-Йорке в октябре 2012 года.

Объявляя приговор Йоселин Ортеге, судья назвал ее "чистым злом".

Защита пыталась убедить суд, что женщина - сумасшедшая, но ей это не удалось.

Йоселин Ортега заявила по-испански через переводчика, что "извиняется за все" и надеется на "прощение".

"Как в фильме ужасов"

При рассмотрении дела матьдвух убитых детей рассказала, как 25 октября 2012 года вернулась в свою квартиру на Манхэттене с третьим ребенком и увидела в ванной окровавленные тела шестилетней Люсии "Лулу" Крим и ее двухлетнего братика Лео.

Тревога овладела г-жой Крим, когда няня не привела ее дочь в танцевальный класс, поэтому она вернулась домой, чтобы проверить, все ли в порядке с детьми.

Увидев мать детей, Йоселин Ортега попыталась покончить жизнь самоубийством и ударила себя ножом в шею.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, нашли г-жу Крим в истерике. Она сжимала в объятиях свою живую дочь.

"Я просто хотела проснуться от этого ночного кошмара, который, как я знала, и не был кошмаром, это была реальность, - рассказала Крим присяжным. Это было похоже на настоящий фильм ужасов".

После двух дней обсуждений суд присяжных признал Ортегу виновной.

Прокуроры рассказали, что няня была недовольна работой и считала, что слишком загружена обязанностями. Кроме того, она должна была платить за учебу своего 17-летнего сына, которого привезла в США из Доминиканской Республики. Он учился в частной школе.

Адвокаты г-жи Ортеги утверждали, что она страдала от "хронических психических заболеваний" и была не способна отвечать за свои действия. Женщина рассказывала адвокатам, что в видении дьявол приказал ей "убить детей и себя".

Отец детей Кевин Крим во время убийства был в командировке.

Оба родителя покинули зал суда до вынесения приговора.

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