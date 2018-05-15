Безногий альпинист покорил Эверест

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69-летний китайский альпинист, который более 40 лет назад обморозил конечности при попытке подняться на Эверест, наконец преодолел самую высокую вершину мира.

В 1975 году во время восхождения на Эверест товарищ Ся Бойю заболел. Они попали в трехдневную снежную бурю на высоте 8000 метров - в так называемой "зоне смерти" - и, чтобы спасти жизнь другу, альпинист отдал ему свой спальный мешок.

Ся Бойю стал вторым безногим альпинистом, покорившим самую высокую горную вершину, и первым, кто сделал это с той части горы, которая принадлежит Непалу.

Вызов судьбе

В результате обморожения в 1975 году Ся Бойю ампутировали ноги до колен. В 1996 году из-за лимфомы пришлось провести еще одну ампутацию - уже выше колена.

Несмотря на травмы, альпинист никогда не отказывался от идеи покорения вершины.

"Восхождение на Эверест - это моя мечта, - говорил он в апреле накануне решающего восхождения. Я должен это осуществить. Это просто личный вызов, вызов судьбе".

Ся Бойю совершил три неудачных попытки восхождения в 2014-2016 годах. В 2016 году достичь вершины ему помешала снежная буря.

В прошлом году власти Непала ввели запрет на восхождение на Эверест для людей без обеих конечностей, слепых и альпинистов-одиночек. Это могло положить конец мечте Ся Бойю.

Но в начале года суд назвал такое решение правительства дискриминационным, и Ся Бойю поспешил в Непал.

В понедельник при помощи нескольких проводников-шерпов китайский альпинист покорил Эверест.

Ся Бойю стал вторым альпинистом с обеими ампутированными конечностями, который совершил восхождение на самую высокую горную вершину мира. Первым был Марк Инглис из Новой Зеландии, которому это удалось в 2006 году.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Для многих альпинистов покорение Эвереста - самая большая мечта

Инглис также потерял конечности во время восхождения на вершину, когда провел две недели в ледяной пещере, спасаясь от снежной бури.

Рекорд Стива Плейна

Восхождение Ся Бойю совпало по времени с рекордом скорости восхождений австралийского альпиниста Стива Плейна, который поднялся на вершину Эвереста в тот же день.

Австралиец покорил самые высокие вершины семи континентов за 117 дней и опередил предыдущее достижение на 9 дней:

массив Винсон в Антарктике (4892 метра)

Аконкагуа в Южной Америке (6962 метра)

Килиманджаро в Африке (5895 метров)

пирамиду Карстенз в Австралии (4884 метра)

Эльбрус в Европе (5642 метра)

Денали в Северной Америке (6190 метров)

Эверест в Азии (8848 метра)

Плейн только недавно избавился от последствий травмы шеи, полученной в 2014 году во время занятия серфингом.

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