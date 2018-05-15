СБУ обыскивает РИА Новости Украина и задержала журналиста

Копірайт зображення Facebook-страница Вышинского Image caption Задержанный Кирилл Вышинский

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе информагентства РИА Новости Украина в Киеве и задержали журналиста этого издания Кирилла Вышинского.

"Сотрудники СБУ совместно с Прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных РФ. Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины", - сообщила BBC News Украина пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она добавила, что "задержан руководитель" офиса и пообещала, что детали операции будут обнародованы позже.

РИА Новости подтвердило, что их журналиста задержали на улице возле дома, в котором он проживает.

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