Кто убил украинку в Черногории?
Полиция Черногории выдала ордер на арест Арсения Становича, подозреваемого в убийстве гражданки Украины Анастасии Лашмановой.
По сообщению черногорской газеты Vijesti, Станович и Лашманова ранее встречались, и причиной убийства могла стать ревность.
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Арсений Станович - бывший вратарь ватерполистов местного клуба Primorac и национальной сборной. А его отец возглавляет пограничную полицию аэропорта Тиват.
Тело украинки с несколькими ножевыми ранениями было найдено 11 мая вечером в ее квартире.
МИД Украины отчиталось, что проводит все необходимые процессуальные мероприятия.
Анастасия Лашманова в Черногории управляла компаниями Mimoza Group и Sea Trade, которые занимаются созданием бизнеса и операциями с недвижимостью, в основном - отелями и ресторанами.
Местные СМИ оценивают стоимость ее имущества в 105 млн евро.
Ее компании владеют тремя ресторанами в роскошном комплексе Порто в городе Тиват на побережье Черногории.
Она также участвовала в противоречивых проектах реконструкции побережья и строительстве ресторанов в Каменяре.
Еще украинка владела салоном красоты Femme Fatale, который был частью роскошного отеля Tre Canne в туристическом городе Будва.
Сербская ежедневная газета Kurir сообщает, что к группе компаний Mimoza Group имеет отношение российский бизнесмен Валерий Задорин.
Согласно сообщениям, г-н Задорин является владельцем крупной российской компании "Арома".
Задорин построил виллу в Тивате и имеет в Черногории свою яхту под названием "Арома".