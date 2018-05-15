Савченко просит об охране и конвое в Верховную Раду

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Задержанная депутат Надежда Савченко заявила, что свидетели по ее делу угрожают родственникам. Кроме того, она настаивает, чтобы ее под конвоем доставляли в Верховную Раду для участия в голосованиях.

Во вторник суд рассматривает ходатайство о продлении ареста для Надежды Савченко.

Угрозы родственникам

Копірайт зображення Укринформ Image caption Савченко общается с сестрой и матерью

Обвинение обосновывает необходимость содержания политика под стражей из-за того, что ей инкриминируют тяжкие преступления, а также предполагают, что она может сбежать.

В частности, прокуроры отмечают, что г-жа Савченко может попытаться покинуть Украину, поскольку у нее остался загранпаспорт.

На это защита ответила, что подзащитная готова была сдать этот паспорт, однако правоохранители его не забрали.

Кроме того, Савченко заявила, что ее родственникам угрожают свидетели по ее делу и попросила предоставить им государственную охрану.

При этом депутат не назвала, кто именно угрожает, чтобы, по ее словам, сохранить государственную тайну, но отметила, что они являются сотрудниками украинских спецслужб.

Доставить в парламент

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Надежда Савченко также требует, чтобы ей обеспечили возможность выполнять функции депутата: посещать парламент и общаться с избирателями.

"Обеспечьте мне работу. Есть закон о Верховной Раде. Там есть распоряжение дня народного депутата. Изучите его, прокуроры. Устройте мне доставку каждое утро из СИЗО в Верховную Раду", - заявила депутат.

"Нельзя конвою под купол - хорошо, стойте ждите, пока я закончу работу. Устройте мне доставку в комитеты", - добавила она.

Савченко также заявила, что не имеет кабинета для встреч с избирателями, а ездит и общается с ними по стране.

"Пожалуйста, конвой, предоставьте мне такую ​​возможность. Возите меня. Хотите на автозаке - пусть будет так. Хотите в наручниках - пусть будет так. Доставьте меня к людям, я буду общаться и решать их обращения. Потом отвозите меня обратно в СИЗО", - потребовала Надежда Савченко.

Политик предложила: если правоохранители не могут этого обеспечить, пусть ее отпустят, в частности, с электронным браслетом.

Надежда Савченко заверила, что не планирует уезжать из Украины.

Отказ от адвокатов

Копірайт зображення УНИАН Image caption Савченко решила отказаться от адвокатов, работающих на коммерческой основе, и попросила о бесплатной защите

Накануне Надежда Савченко отказалась от всех своих адвокатов и попросила предоставить ей бесплатного защитника.

Новым ее адвокатом стала Юлия Ткач, которая должна ознакомиться с материалами дела, из-за чего судебное заседание по делу Савченко отложили до вторника.

11 мая стало известно, что от сотрудничества с Надеждой Савченко отказались ее адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

Они это объяснили вмешательством в дело ее сестры Веры Савченко.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Вера Савченко

Сама Надежда заявила, что не понимает таких действий адвокатов и считает их попыткой поссорить ее с родственниками.

Впоследствии стало известно, что Вера нашла для Надежды нового адвоката - Александра Шадрина, который вел дела экс-мэра Славянска Нели Штепы и Гната Кромского ("Топаза"), одного из руководителей "Антимайдана" в 2014 году.

Впрочем, в понедельник Надежда Савченко отказалась и от его услуг.

Не кандидат на обмен

Копірайт зображення УНІАН

Ранее СБУ заявила, что непризнанная "ДНР" внесла руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана в списки для обмена заложников с Украиной.

Сама Надежда Савченко в понедельник заявила, что не думает, что ее тоже включат в такие обменные списки.

"Я не думаю, что являюсь кандидатом на обмен. Но обратилась к Путину с тем, чтобы разблокировать процесс обмена между Украиной и Россией, и между оккупированными территориями и Украиной".

"Как вы думаете, соглашусь я отсиживать 22 года в России или соглашусь отсиживать пожизненно в Украине? Что там, что там - тюрьма. Но Украина - это родная земля. Хотя тяжело, когда тебя пытает свой, а не чужой", - подытожила она.

Голодовка

Копірайт зображення Getty Images Image caption В России Савченко голодала более 80 дней, в Украине - уже более 50

Надежда Савченко голодает с 23 марта - уже 53 дня.

Сестра Вера рассказала "Українській правді", что за это время Надежда потеряла 17 кг.

"Она была 85, сейчас 68. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, так как ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя", - отметила Вера Савченко.

Она добавила, что проблемы с зубами возникли еще со времен пребывания в российской тюрьме.

В России Надежда Савченко голодала 83 дня. В Украине - уже 53 дня.

В апреле Надежда Савченко на три дня прекращала голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе - так ей посоветовали эксперты-полиграфологи.

По их словам, истощение из-за голодовки может исказить результаты.

17 апреля Надежда Савченко прошла допрос на полиграфе.

Повлияют ли его результаты на рассмотрение дела, - должен решить суд.

"Если данные экспертизы подтвердят ее невиновность, то они будут однозначно учтены в судебном решении. Это ляжет в доказательную базу либо стороны защиты, либо стороны обвинения. А уже судья предоставит соответствующую оценку", - рассказал тогда один из адвокатов в комментарии УНИАН.

14 мая во время судебного заседания на вопросы журналистов Надежда Савченко заявила, что не откажется от голодовки, ведь "в тюрьме не вкусно кормят".

Дело Савченко

Копірайт зображення УНИАН Image caption Надежда Савченко и задержанный глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан

8 марта 2018 года украинские силовики задержали руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при выезде из непризнанной "ДНР". В его микроавтобусе обнаружили большой арсенал оружия, включая минометы и гранатометы. Самого Рубана передали СБУ.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде заявил, что к делу Рубана причастна Надежда Савченко, которая планировала теракт в правительственном квартале Киева.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами (хотели. - Ред.) обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - заявил Юрий Луценко.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Надежда Савченко и Юрий Луценко в Верховной Раде

Надежда Савченко подготовку теракта опровергла и заявила, что знала о слежке, поэтому решила пойти на "политическую провокацию" СБУ и Генпрокуратуры, чтобы доказать абсурдность обвинений.

На самом деле, заявила Савченко, она боролась со злоупотреблениями в армии и политической коррупцией, а также вела переговоры об освобождении пленных.

22 марта Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. В тот же день ее задержала СБУ.

23 марта Надежда Савченко объявила голодовку: "Я пройду весь тот путь, который прошла в России, когда меня пытал враг. Могу пройти путь, когда будет пытать свой".

Тогда же суд арестовал ее до 20 мая без права внесения залога.

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