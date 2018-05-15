В Киеве резко поднимут стоимость проезда в метро

Копірайт зображення УНІАН

С 14 июля в Киеве существенно возрастет стоимость проезда в городском транспорте, сообщили городские власти.

"Составит от 6,3 гривны - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен - за разовую поездку", - говорится в сообщении КГГА.

По словам заместителя мэра Киева Дмитрия Давтяна, городские власти устанавливают максимально низкую стоимость проезда именно для тех, кто пользуется транспортом постоянно.

Восемь гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом время от времени.

Чиновник отметил, что сейчас экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира в метро составляет 8,27 грн, в наземном транспорте - 8,77 грн.

Реакция соцсетей

Люди крайне негативно восприняли эту новость. Пользователи соцсетей под постом КГГА о подорожании стоимости проезда выразили свою критику.

"Позор, проезд дорожает, а качество обслуживания пассажиров позорное, все ложится на плечи киевлян!!!!! У людей достаток упал, соотношение цена и качество перевозки", - пишет Галина Кириченко.

Другой пользователь Наташа Мамчур пишет: "Горе-управленцы все решают за счет населения. В Таллине проезд для жителей бесплатный, и как-то развиваются, и коллапса никакого не произошло".

"Теперь народ просто перестанет платить, а контролеров просто начнут бить, может, даже ногами. И будут абсолютно правы", - считает Дмитрий Сухов.

Значительно меньше положительных комментариев.

"Правильно, а то коллапс скоро будет, зарплаты нужно повышать водителям, дизель, электричество растет", - пишет Роман Войтенко.

Предыдущее подорожание

Копірайт зображення УНІАН

В КГГА напомнили, что последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года.

А в 2017 году произошла корректировка отдельных его составляющих.

"С 2015 года в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период (2015-2017 год) составляет 183%", - говорит Дмитрий Давтян.

По его словам, нынешний рост является компромиссным, и он меньше необходимого.

Пока не известно, произойдет ли вслед за подорожанием стоимости проезда в общественном транспорте рост тарифов у частных перевозчиков.

ВВС News Украина позвонила одному из крупнейших перевозчиков в столице "Ярослав-Авто".

"Мы тарифы в ближайшее время не планируем поднимать", - сообщили в компании.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram