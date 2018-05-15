Депутат ВР впервые хотят лишить неприкосновенности из-за декларации

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Генпрокурор Юрий Луценко просит у Верховной Рады разрешения на привлечение к уголовной ответственности депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Саган опубликовала копию представления к председателю ВР Андрею Парубию.

По ее словам, НАБУ и САП пока ведут досудебное расследование против Дунаева по статье Уголовного кодекса о декларировании ложной информации.

Эта статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.

В "Оппозиционном блоке" уже назвали представление генпрокурора Луценко к Раде "политически мотивированным". Об этом, в частности, заявил сопредседатель фракции блока Юрий Бойко.

По его словам, у НАПК не было вопросов к декларации Сергея Дунаева.

Сергей Дунаев прошел в Верховную Раду на выборах в 2014 году по 107-му избирательному округу в Луганской области. Он также является членом парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Верховная Рада ранее неоднократно лишала - частично или полностью - неприкосновенности депутатов. Среди них - Александр Онищенко, Максим Поляков, Борислав Розенблат, Олесь Довгий, Михаил Добкин, Вадим Новинский и Надежда Савченко.

Однако прокуратура впервые просит Раду разрешить привлечь к ответственности депутата парламента именно из-за декларации.

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