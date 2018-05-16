В Женеве за $6,7 млн продали уникальный бриллиант Farnese Blue

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Уникальный голубой бриллиант Farnese Blue продали за 6,7 млн долларов на аукционе в Женеве.

Этот драгоценный камень последние 300 лет находился в королевских домах Европы.

Бриллиант грушевидной формы имеет вес 6,16 карат. Камень был найден недалеко от старого индийского города-крепости Голконда, на тот момент принадлежавшего Испании.

Благодаря родословной Farnese Blue считается одним из самых исторически значимых драгоценных каменей в мире.

Король Испании Филипп V подарил бриллиант второй жене Елизавете Фарнезе в качестве свадебного подарка в 1715 году.

Затем уникальный камень переходил из поколения в поколение, путешествуя из Испании во Францию, Италию и Австрию.

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Farnese Blue был продан на четвертой минуте торгов.

"Мы ожидали хорошего результата - 6,7 млн долларов долларов при стартовой цене в 3,5 млн. Это очень хороший результат, даже лучше, чем мы ожидали", - отметила ювелир Даниэла Маскетти.

Личность нового владельца пока не известна.

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