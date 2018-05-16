American Airlines запретили брать на борт лягушек, козлов и ежей

Копірайт зображення Reuters Image caption Американской художнице запретили взять с собой в салон самолета павлина

Авиакомпания American Airlines ограничила список животных, которых пассажиры могут перевозить на борту самолета.

В последнее время авиакомпании позволяли пассажирам с психическими или эмоциональными проблемы бесплатно брать на борт животных, чтобы помочь им справиться со стрессом во время перелета.

Во вторник авиакомпания опубликовала новые правила в связи с увеличением количества людей, которые летают с животными на борту.

Список запрещенных к перевозке животных включает земноводных, козлов, ежей, насекомых, диких птиц и домашних животных с бивнями, рогами и копытами.

Новые правила вступят в силу с 1 июля.

Пассажиры с обученными животными, например натренированными миниатюрными лошадьми, не попадут под нововведения и смогут перевозить своих зверей.

Ранее к подобной политике прибегли в авиакомпании Delta и United.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Перевозить лягушек на борту самолетов American Airlines больше нельзя

В январе американской художнице запретили взять с собой в салон самолета павлина. По ее словам, он должен был помочь ей справиться со стрессом от перелета.

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