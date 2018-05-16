Ученые выяснили причину синдрома, вызывающего бесплодие

Копірайт зображення Getty Images Image caption Синдром поликистозных яичников является наиболее распространённой причиной женского бесплодия

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является наиболее распространённой причиной женского бесплодия. Недавно учёные выяснили, что его появление может быть вызвано гормональным дисбалансом, имевшим место ещё до рождения ребёнка.

Открытие помогло вылечить самок мышей с подобным недугом. Теперь авторы работы намерены провести клинические испытания, сообщает New Scientist.

Синдром поликистозных яичников есть у каждой пятой женщины репродуктивного возраста.

Он связан с дефектами в работе женских яичников. Следствием заболевания может быть нерегулярный менструальный цикл и сложности с тем, чтобы забеременеть.

"Это, безусловно, - наиболее распространённое гормональное состояние, влияющее на женщин репродуктивного возраста, но ему уделялось недостаточное внимание", - рассказал New Scientist Роберт Норман из Аделаидского университета, Австралия.

Что такое синдром поликистозных яичников?

Эта эндокринная патология женского организма характеризуется:

нерегулярными менструациями

сложностями с зачатием ребенка

избыточным оволосением тела, вызванным повышенным уровнем тестостерона

увеличением веса

жирной кожей и появлением угрей

Однако у более половины женщин с этим синдромом болезнь протекает бессимптомно.

Недавно Пабло Джакобини и его коллеги из Национального института здоровья и медицинского исследования Франции обнаружили, что появление синдрома поликистозных яичников может быть спровоцировано ещё до рождения. Когда плод в утробе матери подвергся излишнему воздействию антимюллерова гормона (АМГ).

Более того, учёные выяснили, что у беременных женщин с СПКЯ уровень АМГ на 30% выше нормы.

Зная, что синдром может проявляться у разных представительниц одной семьи, учёные задались вопросом, может ли гормональный дисбаланс во время беременности спровоцировать развитие такого же состояние у дочери?

Чтобы проверить эту идею, учёные впрыснули избыточное количество АМГ в организм беременной мыши. По мере взросления у женской части потомства стали проявляться характерные признаки синдрома поликистозных яичников, включая позднее половое созревание, нечастую овуляцию, задержки беременности и небольшое потомство.

По всей видимости, чрезмерная доза гормона действительно повлияла на потомство грызуна. Причём произошло это из-за повышенной стимуляции группы клеток мозга, которые повышают уровень тестостерона, считают авторы работы.

Учёным также удалось исправить "ошибку" при помощи цетрореликса - препарата для лечения бесплодия методом ЭКО. Обычно такое средство используется для контроля гормонального фона у женщин. Но после лечения у мышей пропали симптомы синдрома поликистозных яичников.

По мнению Джакобини, подобный метод может стать отличным способом восстановления овуляции и в конечном итоге увеличения показателей беременности у таких пациенток.

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