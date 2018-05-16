Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сенцов намерен продолжать голодовку "до победного конца", говорит его адвокат

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний тюремный срок в России по обвинению в терроризме, объявил о начале бессрочной голодовки, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

По словам юриста, его подзащитный написал заявление на имя начальника колонии, в котором потребовал освобождения всех украинских политзаключенных, находящихся на территории России.

"В колонии его уговаривали прекратить голодовку, приезжали представители Совета по правам человека при ФСИН. Он заявил в ответ, что голодовка будет идти до победного конца: либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться. О собственном освобождении он не требовал. Речь идет исключительно об освобождении политзаключенных", - рассказал Динзе порталу "Медиазона".

При этом адвокат уточнил, что каких-либо требований или претензий непосредственно к колонии "Белый медведь" Сенцов не предъявляет.

По словам Динзе, его подзащитный готовился к голодовке примерно полутора месяца: "Он отказался от продуктовых передач, от магазина в колонии, перешел на баланду и ел минимальное количество еды, готовя организм к голодовке, которую объявил после подготовки".

Сенцов отбывает наказание в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Динзе недавно посетил его, "Медиазона" публикует рукописное заявление о голодовке, переданное режиссером адвокату.

Федеральная служба исполнения наказаний пока не прокомментировало сообщение о бессрочной голодовке Сенцова. Адвокат Динзе сообщил, что Сенцова перевели в изолированную камеру, где состояние его здоровья контролирует медик.

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний.

Правозащитные организации считают Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными. Власти Украины требуют их немедленного освобождения. В поддержку Сенцова выступали российские и западные кинематографисты, в том числе американские актеры Джонни Депп и Мерил Стрип.

В марте кандидат в президенты России Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину просьбу о помиловании 16 человек, которых она считает политзаключенными. В списке были в том числе имена Сенцова и Кольченко.

В том же месяце Динзе говорил "Радио Свобода", что Сенцов готов написать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене.

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