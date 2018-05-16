Автомобили с бесключевым доступом становятся причиной смертей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Более половины автомобилей, которые ежегодно продаются в США, имеют бесключевые системы запуска

Десятки человек погибли в результате отравления монооксидом углерода, забыв выключить зажигание в своих автомобилях с бесключевым доступом, пишет издание New York Times.

По данным газеты, с 2006 года 28 человек погибли и еще 45 пострадали от этой технологии.

Сейчас в США ежегодно продают 17 млн автомобилей - и в более чем половине из них установлены бесключевые системы зажигания.

Такая система позволяет заводить автомобиль кнопкой рядом с рулем, подключаемой к брелоку, который находится у водителя. Такие авто не заведутся, пока система не распознает брелок рядом, однако после заведения двигателя такие автомобили будут продолжать работать, даже если водитель с брелоком уйдет.

Если такой автомобиль случайно оставить заведенным в замкнутом пространстве, например в гараже, он может продолжать вырабатывать монооксид углерода, известный также как угарный газ - бесцветный и очень ядовитый для человека газ без запаха.

Точной статистики смертей, связанных с выбросами оксида углерода в бесключевых автомобилях нет. New York Times собрали свои данные на основе сообщений СМИ, судебных исков, а также записей полиции и пожарных служб.

В некоторых случаях водители оставляли заведенные автомобили в гаражах, и ядовитый угарный газ проникал в их дома, пишет издание.

Некоторые автопроизводители по совету американского Общества автомобильных инженеров включили соответствующие предостережения в инструкции к своим автомобилям.

Ford в 2013 году установил в свои бесключевые автомобили обновление, которое выключает двигатель через 30 минут на холостом ходу, если система не обнаруживает брелок внутри салона.

Toyota ввела систему сигналов, которая оповещает водителя, если двигатель все еще заведен.

В 2015 году по этому поводу в США подали групповой иск против 10 крупнейших мировых автопроизводителей.

Истцы называли технологию бесключевой системы запуска "смертельной". Суд этот иск отклонил.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram