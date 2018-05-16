Amnesty International: украинские власти игнорируют жестокость радикалов

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Amnesty говорят, что иногда полиция противодействует радикалам, в частности на Марше равенства в 2017 (на фото) и 2016 годах в Киеве. Но это скорее исключение

Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине обвиняет украинские власти в попустительстве насилию со стороны радикальных группировок, которое, как говорят в организации, "только растет".

Правозащитники заявляют о "непрерывном росте" насилия с 2015 года со стороны радикалов - их жертвами становятся женщины, активисты за права ЛГБТ, левые активисты и ромские семьи.

За последние 12 месяцев организация насчитала не менее 30 случаев таких нападений. В частности, недавно представители самой организации стали жертвами угроз и срыва одного из мероприятий, посвященных правам ЛГБТ.

Другими недавними случаями таких нападений был погром ромского лагеря на Лысой горе в Голосеевском районе Киева представителями радикальной группировки С14, нападение на активисток Женского марша в Киеве 8 марта, где пострадали пять человек, а также аналогичные нападения в тот день в Ужгороде и Львове.

Кроме открытого насилия, Amnesty вспоминает и случаи угроз и запугиваний со стороны радикальных группировок лично и через интернет.

"Примечательно, что украинские власти, похоже, выбрали стратегией фактическое отсутствие любой надлежащей реакции на нападения на гражданское общество", - заявляют в организации.

В Amnesty отмечают, что во многих случаях представители некоторых группировок "заранее публикуют информацию о своих планах относительно конкретного мероприятия, на закрытых и открытых онлайн-форумах и другими способами", и указывают, что, следовательно, правоохранителям было бы несложно предотвратить насилие.

"Однако, за редкими исключениями, этого не происходит", - говорят правозащитники.

Amnesty призывает украинские власти "отреагировать на эту проблему четкой политикой нулевой толерантности к такому насилию".

Среди требований организации - публичное признание властями проблемы, расследование всех задокументированных случаев насилия и наказание виновных.

В то же время Amnesty не указывает названия организаций, которых считает виновными в запугивании и насилии в отношении активистов ЛГБТ и представителей других взглядов.

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