Копірайт зображення Getty Images Image caption Джамиля Джамиль (слева) обвинила Ким Кардашьян в нездоровом влиянии на молодежь

Американская светская львица Ким Кардашьян подверглась критике и обвинениям в нездоровом влиянии на молодежь за рекламу диетических леденцов.

Звезда американского телевизионного реалити-шоу поместила в Instagram фотографию, где она сосет леденец на палочке, который, как утверждают, способствует подавлению аппетита.

Бывшая ведущая Ex-Radio 1 Джамиля Джамиль, ведущая кампанию за позитивное отношение к телу, обвинила Кардашьян в "ужасном и токсичном влиянии на молодых девушек".

"Может быть, лучше не принимать подавляющие аппетит вещества и есть достаточно, чтобы вашему мозгу хватало энергии и чтобы работать напряженно и быть успешной", - написала Джамиля в Twitter.

"Чтобы можно было что-нибудь сказать в итоге о свой жизни, помимо того, что у вас плоский живот", - добавила она.

Джамиля - американская актриса и основатель агитационной кампании I Weigh, проводимой в соцсетях и призывающей мужчин и женщин обращать больше внимания на свои достижения, а не на внешность и вес.

В марте в интервью радиопрограмме ВВС Newsbeat Джамиля заявила, что уже давно считает себя "борцом за позитивное отношение к телу".

По статистике, порядка 30% британцев сегодня страдают от ожирения, особенно остро проблема стоит среди детей и подростков.

Товары, которые рекламирует Кардашьян, производит компания, выпускающая диетические продукты, в том числе леденцы, снижающие аппетит.

На сайте компании утверждается, что эти леденцы помогают людям, испытывающим непреодолимое желание поесть.

Однако тут же в дисклеймере сообщается: "Эти утверждения не были проверены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов".

Это управление - одно из подразделений министерства здравоохранения США.

Запреты в Британии

Реклама некоторых товаров этой компании в соцсетях была запрещена в Великобритании.

В сентябре прошлого года британское Агентство по рекламным стандартам предписало компании удалить пост другого пользователя Instagram, рекламирующий чай ее производства.

Агентство сообщило, что заявленные в рекламе сведения о целительной пользе продукта не соответствовали правилам ЕС.

В апреле 2017 года агентство удалило пост в Instagram блогера Sheikhbeauty, посвященный тому же продукту, поскольку из этого поста не было очевидно, что он является оплаченной рекламой.

Радиопрограмма ВВС Newsbeat связалась с компанией Flat Tummy Co и представителем Ким Кардашьян с просьбой прокомментировать эти сообщения.

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