Американец погиб от взрыва электронной сигареты

Копірайт зображення Facebook Image caption Взорвавшаяся электронная сигарета пробила череп и мозг вейпера

Житель американского города Сент-Питерсберг, штат Флорида, погиб от взрыва электронной сигареты.

Взрыв произошел 6 мая, когда 38-летний Толлмадж Уэйкмен Д'Элиа курил вейп у себя дома.

Согласно результатам вскрытия, фрагменты устройства пробили его череп и мозг. После этого в помещении начался пожар.

Прибывшие пожарные обнаружили тело Д'Элиа, которое к тому времени обгорело на 80%.

Мужчина использовал электронную сигарету марки Mech Works, выпущенную фирмой Smok-E Mountain.

Причины взрыва не уточняются. Представитель компании предположил, что взорвался не сам вейп, а ингалятор или батарея, изготовленные другими производителями.

Пожарные, обнаружившие тело мужчины, отметили, что дом очень пострадал от пламени, однако внутри здания дыма почти не было.

По данным американских пожарных, с 2009 по 2016 годы в США зафиксировано 195 случаев взрывов или возгораний электронных сигарет, в результате чего травмы получили 133 человека, причем 38 из них - тяжелые.

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В 2015 году в штате Колорадо взрыв вейпа привел к выбитым зубам и перелому шеи 29-летнего пользователя.

В январе этого года в Международном аэропорту в Денвере произошел пожар, который, как считается, вызвал взрыв аккумулятора для электронной сигареты.

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