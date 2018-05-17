Рада разрешила трансплантацию органов с согласия донора

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Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2386а-1, которым предлагается разрешить трансплантацию органов после смерти донора при условии, что он заранее предоставил письменное согласие на трансплантацию.

За документ проголосовали 255 парламентариев.

"В этом законе зафиксирована на уровне закона презумпция, которая не будет позволять изымать органы у человека без его предварительного согласия", - подчеркнула глава комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец 16 мая.

Так, предлагается установить, что после дачи письменного согласия лицу предоставляется карта потенциального донора и информация о нем вносится в Единую государственную информационную систему трансплантации. Информация будет конфиденциальной.

При этом предлагается предусмотреть, что заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию может быть отозвано заявителем.

Кроме того, по желанию отметки о согласии или несогласии на трансплантацию вносятся в паспорт гражданина Украины или удостоверение водителя.

Форму письменного заявления о согласии или несогласии на посмертное донорство должно определить правительство.

Также запрещается изымать органы для трансплантации у умерших лиц, относящихся к категории детей-сирот, недееспособных, неустановленных лиц, а также лиц, погибших во время непосредственного участия в боевых действиях в зоне АТО.

В ходе рассмотрения законопроекта Ольга Богомолец сообщила, что в Украине ежегодно проводят лишь 130 операций по трансплантации.

"Отправляя наших детей и людей за границу на трансплантацию костного мозга, по сути, наше государство и наша система здравоохранения расписываются в собственной несостоятельности спасти жизни детей здесь в Украине", - отметила она.

По словам Богомолец, украинские врачи могут проводить трансплантацию не хуже коллег в Беларуси, куда немало украинцев ездят делать подобные операции.

Она заверила, что система трансплантации в Украине "будет развиваться исключительно на государственном финансировании", никаких бизнес-структур в этом процессе не будет.

Принятый Радой законопроект еще должен подписать президент Петр Порошенко.

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