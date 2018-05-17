В Японии скандал: поезд отправился на 25 секунд раньше графика

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Японская железнодорожная компания вынуждена была принести извинения пассажирам после того, как один из поездов отправился на 25 секунд раньше - и это был уже второй подобный случай за последние полгода.

Перевозчик заявил: "Не может быть оправданий тем огромным неудобствам, которые мы доставили нашим клиентам".

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Как пишет издание Japan Today, машинист думал, что поезд должен отправиться со станции "Нотоґава" в 7:11, тогда как на самом деле отбытие было запланировано на 7:12.

Свою ошибку он понял, когда закрыл двери поезда минутой раньше. Однако вместо того, чтобы сразу ее исправить, он посмотрел на платформу - и не заметил никого, кто бы спешил на поезд. Поэтому и решил отправиться раньше - опередив график на целых 25 секунд.

Японские поезда пользуются репутацией чрезвычайно пунктуальных. Однако оказалось, что некоторые пассажиры все еще надеялись сесть в поезд в последний момент. Эти пассажиры и пожаловались на раннее отбытие поезда перевозчику - и тому пришлось извиняться.

В ноябре еще один поезд перевозчика ушел на 20 секунд раньше положенного времени.

Как и тогда, нарушение графика поезда в Японии привлекло внимание соцсетей.

"Какой позор, Япония! Отклонение от графика на целых 25 секунд? А если я попытаюсь попасть в поезд в последние 4 секунды перед отправлением?" - пошутил один из пользователей Twitter.

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