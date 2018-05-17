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Полицейский спас много жизней при попытке расстрела школьников в средней школе в городе Диксон, штат Иллинойс, выпускником которой является 40-й президент США Рональд Рейган.

Офицер Марк Даллас, который охранял школу, побежал наперерез нападавшему, 19-летнему подростку, как только тот открыл огонь в кампусе, и вступил с ним в перестрелку.

Полицейскому удалось подстрелить нападавшего, которого ранее исключили из школы. В результате никто не пострадал.

Нападавшего доставили в больницу с ранениями, которые не угрожают его жизни, и взяли под стражу.

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Инцидент произошел в 8:00 утра по местному времени, когда ученики были на репетиции церемонии выпуска.

Власти не сообщили о мотивах или намерениях подозреваемого.

Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер и многие чиновники поблагодарили офицера Далласа.

"Меня переполняет гордость за офицера. Благодаря его героическим действиям многие были спасены. Как только в школьном коридоре раздались выстрелы, он приблизился к подозреваемому и вступил с ним в противостояние", - отметил руководитель полиции Диксона Стивен Ховелл.

По его словам, ученики тоже не растерялись - закрывали двери классов книжными шкафами и столами.

Мэр Диксона Леандро Арельяно-младший отметил: "Сегодня многое произошло правильно, и многое могло произойти не так".

В марте школа поздравила офицера Далласа с днем рождения.

Местные СМИ сообщают, что нападавшего зовут Мэтт Милби.

Ученица школы Брианна Джонсон сообщила газете Sauk Valley Media о подозреваемом: "Он казался действительно приятным парнем, но потом все изменилось, и он всегда был раздражен".

Возмущение во Флориде

В то же время в Америке растет возмущение назначением высокой пенсии полицейскому, который не помешал массовому расстрелу учащихся школы Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, в феврале этого года.

Тогда погибли 17 учеников и учителей, а в убийстве обвиняют бывшего ученика Николаса Круса.

Полицейского Скотта Петерсона, который должен был защищать учеников школы, осуждают за то, что он не пошел в здание школы, а остался на улице. Адвокат полицейского оправдывает его действия - дескать Петерсон считал, что стрелок находился на улице.

Петерсон получит выплату в 8700 долларов в связи с выходом на пенсию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мемориал, посвященный убитым ученикам в школе Марджори Стоунман Дуглас

Пресс-секретарь Департамента по управленческим услугам штата Флорида Нина Эшли отметила, что, поскольку Петерсона не обвиняют в совершении преступления, штат не может отменить ему платежи.

Родители убитых учеников выражают возмущение.

"Он спрятался, когда убивали мою дочь и 16 других людей. Какого черта он получит это? Эти деньги должны пойти на то, чтобы сделать безопасными наши школы", - написал отец погибшей ученицы Эндрю Поллак в Twitter.

Фред Гуттенбург, чья дочь Джейми также стала жертвой расстрела, отметил: "Моя дочь еще была бы жива, если бы этот человек выполнил свою работу".

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