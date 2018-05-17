Герой из Иллинойса: полицейский спас десятки школьников от убийцы
Полицейский спас много жизней при попытке расстрела школьников в средней школе в городе Диксон, штат Иллинойс, выпускником которой является 40-й президент США Рональд Рейган.
Офицер Марк Даллас, который охранял школу, побежал наперерез нападавшему, 19-летнему подростку, как только тот открыл огонь в кампусе, и вступил с ним в перестрелку.
- В США 12-летняя девочка "случайно" открыла огонь в школе
- Трамп раскритиковал ФБР из-за трагедии в школе во Флориде
Полицейскому удалось подстрелить нападавшего, которого ранее исключили из школы. В результате никто не пострадал.
Нападавшего доставили в больницу с ранениями, которые не угрожают его жизни, и взяли под стражу.
Инцидент произошел в 8:00 утра по местному времени, когда ученики были на репетиции церемонии выпуска.
Власти не сообщили о мотивах или намерениях подозреваемого.
Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер и многие чиновники поблагодарили офицера Далласа.
"Меня переполняет гордость за офицера. Благодаря его героическим действиям многие были спасены. Как только в школьном коридоре раздались выстрелы, он приблизился к подозреваемому и вступил с ним в противостояние", - отметил руководитель полиции Диксона Стивен Ховелл.
По его словам, ученики тоже не растерялись - закрывали двери классов книжными шкафами и столами.
Мэр Диксона Леандро Арельяно-младший отметил: "Сегодня многое произошло правильно, и многое могло произойти не так".
В марте школа поздравила офицера Далласа с днем рождения.
Местные СМИ сообщают, что нападавшего зовут Мэтт Милби.
Ученица школы Брианна Джонсон сообщила газете Sauk Valley Media о подозреваемом: "Он казался действительно приятным парнем, но потом все изменилось, и он всегда был раздражен".
Возмущение во Флориде
В то же время в Америке растет возмущение назначением высокой пенсии полицейскому, который не помешал массовому расстрелу учащихся школы Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, в феврале этого года.
Тогда погибли 17 учеников и учителей, а в убийстве обвиняют бывшего ученика Николаса Круса.
Полицейского Скотта Петерсона, который должен был защищать учеников школы, осуждают за то, что он не пошел в здание школы, а остался на улице. Адвокат полицейского оправдывает его действия - дескать Петерсон считал, что стрелок находился на улице.
Петерсон получит выплату в 8700 долларов в связи с выходом на пенсию.
Пресс-секретарь Департамента по управленческим услугам штата Флорида Нина Эшли отметила, что, поскольку Петерсона не обвиняют в совершении преступления, штат не может отменить ему платежи.
Родители убитых учеников выражают возмущение.
"Он спрятался, когда убивали мою дочь и 16 других людей. Какого черта он получит это? Эти деньги должны пойти на то, чтобы сделать безопасными наши школы", - написал отец погибшей ученицы Эндрю Поллак в Twitter.
Фред Гуттенбург, чья дочь Джейми также стала жертвой расстрела, отметил: "Моя дочь еще была бы жива, если бы этот человек выполнил свою работу".