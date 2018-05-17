Руководителя РИА Новости посадили в СИЗО на два месяца
Херсонский суд арестовал руководителя информагентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского на 60 дней без возможности выйти под залог.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая по обвинению в государственной измене. Впоследствии его этапировали для избрания меры пресечения в Херсон, поскольку там расположена прокуратура АР Крым.
На заседании Вышинский признал, что имеет два паспорта - российский и украинский, но отрицал выдвинутые против него обвинения и назвал дело против себя "давлением на свободу слова".
Спецслужба установила, что весной 2014 года Вышинский получил задание провести подрывную информационную деятельность в Крыму. Позже, по данным СБУ, он вел деятельность в поддержку так называемых "ДНР/ЛНР".
За свою деятельность получил государственную российскую награду "За возвращение Крыма". Кроме того, по данным СБУ, он получал ежемесячно 53 тыс. евро. Эти деньги поступали из Сербии.
В России осудили такие действия СБУ и предположили, что могут быть приняты ответные меры.
Агентство международной информации "РИА Новости" - российская медиагруппа и одно из крупнейших информационных агентств, которое начало работать в 1990 году.
Сначала оно работало как информационное агентство "Новости", а с сентября 1991 года - "РИА Новости".