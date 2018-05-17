Руководителя РИА Новости посадили в СИЗО на два месяца

Копірайт зображення УНІАН

Херсонский суд арестовал руководителя информагентства "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского на 60 дней без возможности выйти под залог.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая по обвинению в государственной измене. Впоследствии его этапировали для избрания меры пресечения в Херсон, поскольку там расположена прокуратура АР Крым.

На заседании Вышинский признал, что имеет два паспорта - российский и украинский, но отрицал выдвинутые против него обвинения и назвал дело против себя "давлением на свободу слова".

Спецслужба установила, что весной 2014 года Вышинский получил задание провести подрывную информационную деятельность в Крыму. Позже, по данным СБУ, он вел деятельность в поддержку так называемых "ДНР/ЛНР".

Копірайт зображення УНІАН Image caption Кирилл Вышинский во время заседания Херсонского суда, 17 мая 2018 года

За свою деятельность получил государственную российскую награду "За возвращение Крыма". Кроме того, по данным СБУ, он получал ежемесячно 53 тыс. евро. Эти деньги поступали из Сербии.

Копірайт зображення Прес-служба Генпрокуратури Image caption У Вышинского нашли российский паспорт и медаль "за возвращение Крыма"

В России осудили такие действия СБУ и предположили, что могут быть приняты ответные меры.

Агентство международной информации "РИА Новости" - российская медиагруппа и одно из крупнейших информационных агентств, которое начало работать в 1990 году.

Сначала оно работало как информационное агентство "Новости", а с сентября 1991 года - "РИА Новости".

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