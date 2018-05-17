Дом пыток: в США родители годами пытали нескольких детей

Копірайт зображення AFP PHOTO/SOLANO COUNTY DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE

Родителей десяти детей, которых спасли из дома в Калифорнии, обвиняют в том, что они пытали их несколько лет.

В частности, применяли симуляцию утопления, душили и стреляли в них из арбалетов.

Ину Роджерс и ее мужа Джонатана Аллена полиция арестовала в марте.

Прокуратура рекомендовала суду повысить для Ины Роджерс залог до 495 тыс. долларов, поскольку считает ее опасной для детей.

В материалах дела отмечается, что детей "били кулаками, душили, кусали, стреляли в них из оружия, в том числе арбалетов и травматических пистолетов, били палками и битами, подвергали симуляции утопления и поливали кипятком".

Симуляция утопления (waterboarding) - древний вид пыток, когда связанному человеку льют воду на лицо таким образом, чтобы она попадала в дыхательные пути. Из-за нехватки кислорода человеку кажется, что он тонет. Такие пытки могут привести к повреждениям легких и даже головного мозга.

Как сообщает корреспондент ВВС в Лос-Анджелесе Джеймс Кук, полицейские нашли детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет в двухэтажном доме около Сан-Франциско.

Они сидели вместе на полу, тесно прижавшись друг к другу. Повсюду были фекалии и сгнившая еда.

Позже у детей обнаружили сломанные конечности, рубцы, проблемы с речью.

Прокуратура обвинила родителей в садистских пытках - мать проходит по 9 пунктам обвинений в тяжких преступлениях и насилии в отношении детей, отец, помимо этого, еще по 7 обвинениям в пытках. Сумма залога для него составляет 5,2 млн долларов.

Арестованные отрицают обвинения и утверждают, что дети находились на домашнем обучении.

Аллен в беседе с журналистами назвал себя мирным человеком и "Индианой Джонсом духовности".

"Я люблю своих детей всем сердцем, - сказал он. - Никто не идеален, но я не животное, я не палач, и я не чудовище".

Его жена отметила, что к ее мужу люди относятся предвзято из-за наличия у него большого количества татуировок.

Ранее в этом году в Калифорнии также обнаружили семью с 13 детьми, некоторые из которых были прикованы цепями и недоедали. Их родителей обвинили в применении пыток.

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