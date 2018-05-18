Мать поменяла сыну имя из-за ошибки в тату

Копірайт зображення Getty Images / Johanna

Женщина из Швеции пошла на радикальный шаг после того, как обнаружила, что тату с именем ее сына Кевина было написано неправильно.

Иоганна (фамилию женщина попросила не называть) обратилась к мастеру тату для того, чтобы добавить имя сына к уже вытатуированному имени дочери Новы.

И после процедуры оказалось, что вместо Кевин на руке было написано Келвин.

Следовательно, чтобы чернильная надпись соответствовала действительности, мать решила официально поменять имя своему 5-летнему сыну Кевину на Келвин.

Ошибку женщина заметила не сразу, а уже когда возвращалась домой со своим двоюродным братом.

"Сначала написание имени не казалось неправильным", - сказала она журналу Newsbeat.

"Когда я читала, что там написано, то для меня текст был вверх ногами. И только когда в машине мой двоюродный брат сделал фото моего тату, тогда я поняла, что там написано. Брат начал смеяться, он подумал, что это была шутка", - добавила Иоганна.

Копірайт зображення Johanna

Иоганна рассказала, что они с двоюродным братом сразу вернулись в тату-студию, чтобы исправить ошибку.

Им сообщили, что исправить ошибку можно с помощью лазерной хирургии, но полностью процедура восстановления может длиться до года.

"Подумав немного, мы решили переименовать его в Келвина", - говорит она.

"Нам так даже больше нравится, и мы не хотим ничего менять".

Иоганна рассказала шведской газете Blekinge Läns Tidning, что она также планирует сделать тату с именем своей новорожденной дочери Фреи.

Но теперь она убеждена, что никому не придется менять паспорт.

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"Я собираюсь записать это на листе бумаги и проверить 10 тысяч раз", - добавила Иоганна.

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