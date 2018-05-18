Ученые бьют тревогу: грибковые инфекции становятся устойчивыми к лекарствам
Ученые предупреждают, что грибковые инфекции становятся устойчивыми к лечению. Это может привести к росту заболеваемости.
В зоне риска пациенты, которые находятся в интенсивной терапии и нуждающиеся в трансплантации, а также больные раком. Ведь у них слабая иммунная система, которая не может побороть инфекцию.
Исследователи заявили, что срочно нужны новые способы лечения, пишет издание Science.
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По словам эксперта, самый высокий уровень смертности среди инфекционных болезней от грибковых инфекций.
Международная группа, которую возглавили исследователи из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета, обнаружила существенный рост устойчивости к противогрибковым препаратам во всем мире за последние 30-40 лет.
Профессор по эпидемиологии Мэтью Фишер, считает, что это может быть связано с распылением фермерами на выращиваемые культуры препаратов, используемых для лечения грибковых инфекций у пациентов.
Он говорит, что "нечаянный побочный эффект" от такого использования препаратов на полях приводит к тому, что они больше не действуют на больных.
"В воздухе постоянно присутствуют грибки, в каждом вдохе, который мы делаем", - сообщил профессор Фишер.
По его словам, количество людей в зоне риска грибковых инфекций быстро растет с увеличением численности:
- людей с ВИЧ
- пожилых людей
- пациентов в больнице
В материале речь идет о том, что надо усовершенствовать механизмы использования лекарств, а также работать над выявлением новых методов лечения.