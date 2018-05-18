Ученые бьют тревогу: грибковые инфекции становятся устойчивыми к лекарствам

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Ученые предупреждают, что грибковые инфекции становятся устойчивыми к лечению. Это может привести к росту заболеваемости.

В зоне риска пациенты, которые находятся в интенсивной терапии и нуждающиеся в трансплантации, а также больные раком. Ведь у них слабая иммунная система, которая не может побороть инфекцию.

Исследователи заявили, что срочно нужны новые способы лечения, пишет издание Science.

По словам эксперта, самый высокий уровень смертности среди инфекционных болезней от грибковых инфекций.

Международная группа, которую возглавили исследователи из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета, обнаружила существенный рост устойчивости к противогрибковым препаратам во всем мире за последние 30-40 лет.

Профессор по эпидемиологии Мэтью Фишер, считает, что это может быть связано с распылением фермерами на выращиваемые культуры препаратов, используемых для лечения грибковых инфекций у пациентов.

Он говорит, что "нечаянный побочный эффект" от такого использования препаратов на полях приводит к тому, что они больше не действуют на больных.

"В воздухе постоянно присутствуют грибки, в каждом вдохе, который мы делаем", - сообщил профессор Фишер.

По его словам, количество людей в зоне риска грибковых инфекций быстро растет с увеличением численности:

людей с ВИЧ

пожилых людей

пациентов в больнице

В материале речь идет о том, что надо усовершенствовать механизмы использования лекарств, а также работать над выявлением новых методов лечения.

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