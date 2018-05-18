В Польше арестовали россиянку, которая "разжигала вражду к украинцам"

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Польша арестовала россиянку, которую подозревают в разжигании вражды с Украиной вместе с соучастниками.

Агентство внутренней безопасности (ABW) - польская контрразведка - сообщило также, что "нейтрализовало" две "русские гибридные военные сети", которые подрывали безопасность Польши.

Представитель польской контрразведки Станислав Жарин отметил, что россиянку "Екатерину Ц." вскоре депортируют из страны. Женщина приехала в Польшу якобы с целью получения высшего образования еще в 2013 году.

Еще четырем другим людям запретили въезжать в Польшу.

Польских граждан, сотрудничавших с указанными россиянами, проверит контрразведка вместе с прокуратурой.

Жарин не сообщил подробной информации об активности "российских сетей".

Он отметил, что они занимались "подпиткой польско-украинской вражды в социальной и политической сферах и подрывали трактование польской истории, заменив его русским взглядом".

Представитель польской контрразведки, которого цитирует Радио Польша, отметил, что ABW располагает информацией о том, что "Россия не только инспирирует польских граждан для того, чтобы выполнять определенные действия против Польши, которые в интересах России, но также финансирует их активность в этой сфере".

Он также заявил, что российские агенты разворовывали часть денег, которые им выделяли из России.

В Польше уделяют большое внимание противодействию фейковым новостям, которые распространяют из России после аннексии Крыма.

Варшава - одна из самых сильных критиков российской внешней политики, особенно российской военной интервенции в Украину.

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