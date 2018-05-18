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В Луганской области из-за обстрела жилых домов погибли отец с ребенком. Об этом сообщил в Facebook губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

По его словам, пророссийские сепаратисты обстреляли поселок Троицкое, в результате чего погибли 13-летний мальчик и его отец.

Еще один ребенок получил ранения в ноги, а за жизнь матери борются врачи в лисичанской больнице.

"Женщина жива, хотя и в очень тяжелом состоянии, находится на искусственной вентиляции легких. Врачи не теряют надежды и продолжают бороться за ее жизнь", - отмечает губернатор.

В "ДНР" в свою очередь заявили об обстреле Горловки со стороны силовиков, в результате чего были ранены трое гражданских.

Семья приехала в Троицкое на дачу из прифронтового поселка Мироновский Донецкой области.

"Ночью начался обстрел, все спустились в подвал и просидели там долгое время. Когда думали, что опасность миновала, вышли из подвала, как вдруг прилетел последний снаряд", - рассказал Жебривский.

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Как сообщает полиция Донецкой области, сепаратисты обстреляли поселок Курдюмовка в Донецкой области.

"Осколки посекли семь домов и 30 могил на местном кладбище. Жертв среди населения нет", - отметили в полиции.

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