ВСУ "спокойно взяли под контроль" поселок на Донбассе

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Украинские военные взяли под контроль поселок Южное на Донбассе, сообщает штаб Объединенных сил ву Facebook.

Там рассказали, что в начале апреля "противник активизировался" в населенном пункте Южное Донецкой области.

В частности, по информации штаба, уже с середины апреля там "выставили секреты" (замаскированные сторожевые посты) на восточных окраинах поселка. Разведка это подтвердила, говорят силовики.

В "ДНР" заявления военных пока не комментировали.

Именно поэтому штаб разработал план взятия Южного под контроль, и уже 8 мая разведывательные подразделения бригады начали его выполнять.

При этом в штабе Объединенных сил заверили, что украинские военные не нарушали Минских договоренностей.

"8 мая они зашли в населенный пункт, заняли позиции, укрепились и спокойно взяли под контроль ... То есть нарушения Минских соглашений не было", - сообщил BBC News Украина представитель штаба Объединенных сил Юзеф Венскович.

Уже после этого начались попытки вытеснить украинские силы.

По сообщению, с 8 по 17 мая во время выполнения задач потерь со стороны ВСУ нет, один украинский военнослужащий получил легкое ранение.

Сейчас ситуация в Южном сложная, но контролируемая, констатирует украинская сторона.

Представитель штаба пояснил, что до недавнего времени этот населенный пункт был между позициями украинских военных и сепаратистов.

Операцию решили провести для того, чтобы "помочь местному населению получить доступ к медицинской помощи, чтобы заработали коммунальные службы, социальные выплаты".

"Противник осуществляет постоянные попытки локальных штурмовых действий по вытеснению наших подразделений из указанного населенного пункта", - сообщили в штабе.

Но украинские военные установили "очень надежную охрану и не допускают прорыва".

В самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" неоднократно обвиняли украинских военных в нарушении Минских договоренностей.

Украинская же сторона возлагает ответственность за нарушение перемирия на боевиков.

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