ВСУ "спокойно взяли под контроль" поселок на Донбассе
Украинские военные взяли под контроль поселок Южное на Донбассе, сообщает штаб Объединенных сил ву Facebook.
Там рассказали, что в начале апреля "противник активизировался" в населенном пункте Южное Донецкой области.
В частности, по информации штаба, уже с середины апреля там "выставили секреты" (замаскированные сторожевые посты) на восточных окраинах поселка. Разведка это подтвердила, говорят силовики.
В "ДНР" заявления военных пока не комментировали.
Именно поэтому штаб разработал план взятия Южного под контроль, и уже 8 мая разведывательные подразделения бригады начали его выполнять.
При этом в штабе Объединенных сил заверили, что украинские военные не нарушали Минских договоренностей.
"8 мая они зашли в населенный пункт, заняли позиции, укрепились и спокойно взяли под контроль ... То есть нарушения Минских соглашений не было", - сообщил BBC News Украина представитель штаба Объединенных сил Юзеф Венскович.
Уже после этого начались попытки вытеснить украинские силы.
По сообщению, с 8 по 17 мая во время выполнения задач потерь со стороны ВСУ нет, один украинский военнослужащий получил легкое ранение.
Сейчас ситуация в Южном сложная, но контролируемая, констатирует украинская сторона.
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Представитель штаба пояснил, что до недавнего времени этот населенный пункт был между позициями украинских военных и сепаратистов.
Операцию решили провести для того, чтобы "помочь местному населению получить доступ к медицинской помощи, чтобы заработали коммунальные службы, социальные выплаты".
"Противник осуществляет постоянные попытки локальных штурмовых действий по вытеснению наших подразделений из указанного населенного пункта", - сообщили в штабе.
Но украинские военные установили "очень надежную охрану и не допускают прорыва".
В самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" неоднократно обвиняли украинских военных в нарушении Минских договоренностей.
Украинская же сторона возлагает ответственность за нарушение перемирия на боевиков.