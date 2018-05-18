В "ДНР" сообщили о гибели командира Мамая

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Российские СМИ со ссылкой на сообщения "ДНР" сообщили о гибели на Донбассе одного из командиров Олега Мамиева с позывным "Мамай"

По данным "РИА Новости", он командовал так называемым батальоном "Пятнашка" и погиб в ходе боевых действий.

Есть информация, что причиной смерти стал взрыв гранаты в промышленной зоне Авдеевки.

Бывший руководитель этого батальона с позывным "Абхаз" рассказал российскому агентству, что "Мамай" проводил там ротацию. "В результате обстрела ВСУ он получил осколочное ранение в голову, грудь и живот. Врачи боролись за его жизнь два-три часа, но ничего не смогли сделать", - цитирует "РИА Новости" "Абхаз".

Олег Мамиев приехал на Донбасс из Осетии в 2014 году.

В целом за время конфликта на Донбассе уже погибли несколько десятков полевых командиров сепаратистов. Большая часть - не во время боевых действий, а в результате подрывов машин или зданий.

В частности, в феврале 2017 года в Донецке убили командира "батальона Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви". В окно его кабинета выстрелили из российского пехотного огнемета "Шмель".

Еще раньше, в 2016 году, в этом же городе убили командира группировки "Спарта" Арсена Павлова с позывным "Моторола". Боевик погиб от взрыва самодельного устройства в лифте дома, где жил в Донецке.

Руководители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" постоянно объясняют это нападениями "украинских диверсантов".

Киев утверждает, что полевых командиров "зачищают" российские спецслужбы как нежелательных свидетелей или неконтролируемые элементы. Хотя Москва последовательно отвергает участие своих кадровых силовиков в конфликте на Донбассе.

В украинском Минобороны отмечают, что украинские силы спецопераций не действуют за пределами линии разграничения, чтобы не нарушать Минские соглашения.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram