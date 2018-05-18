Украинцы больше всего едут в Польшу, Россия - четвертая

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Большинство украинцев, которые намерены выехать за границу, планируют поехать в Польшу, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Социологи спросили у респондентов, планируют ли они в ближайшие полгода уехать из Украины с целью длительного пребывания.

7% опрошенных заявили, что собираются уехать на три и более месяцев, а 86% - не планируют этого делать.

Большинство из тех, кто планирует выехать, уже даже делали конкретные шаги для этого.

Респонденты, которые планируют выезд за границу, смогли назвать одну или несколько стран, куда они намерены отправиться.

Лидером среди украинцев стала Польша, куда планируют выехать 36% из желающих.

В Чехию планируют поехать 12%, в Германию - 11% респондентов, а в Россию - 7%.

Далее следуют США - 6%, Италия - 5% и Канада - 3%. В Венгрию и Францию хотят поехать по 2%.

За последние несколько лет украинцы начали массово выезжать на заработки в Польшу, ведь там сейчас принято достаточно либеральное трудовое законодательство.

По разным оценкам, в Польше на работе находятся более одного миллиона украинцев.

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