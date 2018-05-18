После турнира в Австралии пропали десятки спортсменов: что с ними?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Арканжелин Фуоджи Сонкбу из Камеруна - одна из пропавших спортсменов

От 20 до 100 спортсменов пропали во время и после Игр Содружества, которые проходили с 4 по 15 апреля в Австралии.

Среди пропавших - спортсмены, тренеры и представители команд из многих африканских стран. Больше всего людей исчезло из сборной Камеруна - 8 спортсменов.

Австралийские СМИ сбились с ног, пытаясь найти следы пропавших людей.

После окончания срока действия въездных виз участников турнира во вторник Австралия угрожает депортировать тех, кто остался на незаконное проживание. В то же время, по действующему законодательству, они могут подать заявление на получение убежища и остаться в стране.

Часть австралийских СМИ цитировала различные центры консультаций по вопросам беженцев и адвокатов по вопросам иммиграции, которые называли цифры от 20 до 50 спортсменов и других представителей национальных команд.

Australian Broadcasting Corporation со ссылкой на источники сообщает, что речь идет о "сотне" людей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Камерунского тяжеловеса Пэти Минкумба тоже не могут найти

В пятницу правительство Австралии отказалось сообщить точное количество заявлений о предоставлении убежища, которые оно получило, и назвать точное количество пропавших людей.

Где они могут быть?

Согласно международному праву, люди имеют право искать убежище в другой стране, если они боятся преследования дома.

Юристы по вопросам беженцев в Сиднее, Мельбурне и Канберре сообщили СМИ, что они контактировали с несколькими спортсменами, которые обратились за помощью в получении виз.

Миграционный адвокат в Канберре рассказала Fairfax Media, что она помогла подать заявления об убежище пяти спортсменам.

Иммиграционные службы говорят, что они организовали "специальную операцию", чтобы найти пропавших.

А некоторые особо и не скрываются.

Камерунский боксер Фотсала Симплис разместил свою фотографию во время пребывания в Мельбурне на Facebook в прошлом месяце уже после того, как сообщили о его исчезновении. Хотя тогда у него еще была действительна виза.

Он не ответил на вопросы в Facebook от BBC.

Как это могло произойти?

Пропажа спортсменов уже стала традицией крупных спортивных соревнований. Считается, что многие из пропавших просто хотят иметь шанс на лучшую жизнь.

Во время Олимпиады-2012 в Лондоне 21 спортсмен и тренер пропали, и многих из них до сих пор не нашли. Кроме этого, более 80 спортсменов также подали запрос об убежище.

То же самое произошло и на Играх Содружества в Австралии в 2006 году, когда более 40 спортсменов и чиновников искали убежища.

На прошлой неделе ВВС пообщалась с бывшим камерунским тяжеловесом Симплисом Рыбуем. Он пояснил, что стал бы жертвой преследований, если бы вернулся домой.

Он получил убежище и с тех пор представляет Австралию на спортивных соревнованиях.

В прошлом году Австралия выдала визы 22 тысячам беженцев. Более 1200 человек прибыли из африканских стран.

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