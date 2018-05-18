Копірайт зображення AFP Image caption Сергея Скрипаля пытались убить ядом "Новичок"

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля выписали из больницы. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании.

"Хорошие новости, Сергей Скрипаль достаточно здоров, чтобы выписаться из районной больницы в Солсбери", - цитирует агентство Reuters заявление директора больницы Кары Чарльз-Баркс.

Дочь Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы еще 9 апреля.

66-летнего Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери 4 марта.

Британские власти считают, что против них применили нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит Россия. Москва отвергает все обвинения.

"Дело Скрипаля" стало причиной большого дипломатического скандала и высылки из многих стран ЕС и США российских дипломатов. В конце марта британскому премьеру Терезе Мэй удалось убедить лидеров ЕС в том, что за нападением стоит Россия.

22 марта английский суд разрешил взять пробы крови у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

12 апреля эксперты организации заявили, что власти Британии правильно идентифицировали вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ и его дочь.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram