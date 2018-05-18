Канны: Лозница - лучший режиссер в программе "Особый взгляд"
Украинского режиссера Сергея Лозницы назвали лучшим режиссером в программе "Особый взгляд" (Un Certain Regard) - второй по значимости после основного конкурса программе престижного Каннского кинофестиваля.
Его художественный фильм "Донбасс" открывал программу "Особый взгляд" на нынешнем - 71-м фестивале.
Сценарий фильма основан на документальных материалах. Сергей Лозница рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины. Съемки проходили в Кривом Роге, сообщают в кинокомпании "Артхаус Трафик".
"В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называть своими именами. "Донбасс"- антивоенная лента, герои которой - жертвы обстоятельств", - отмечают на сайте компании.
По словам Лозницы, он хотел обратить внимание "художников и политиков" на проблему Донбасса.
"Насколько я могу судить, это главная проблема нашего времени. Речь идет не об одном регионе, стране или политической системе, а о человечестве и цивилизации в целом", - рассказал режиссер.
"Донбасс" снимался в ко-продукции четырех стран - Украины, Нидерландов, Франции и Румынии.
Режиссер сообщил, что фильм состоит из нескольких эпизодов, основанных на реальных событиях и объединенных несколькими общими героями.
В украинский прокат выход фильма "Донбасс" запланирован на 2018 год.
Целью программы Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" является представление "нетипичных" для основного фестивального конкурса фильмов, и их малоизвестных авторов. Для участия в конкурсе программы ежегодно отбирают 20 фильмов.
Накануне другая украинская лента - созданная при поддержке Госкино, фильм Бенедикта Ерлинґссона "Женщина на войне" - получила награду в Каннах. Ей присудили приз за лучшую музыку - SACD (Authors 'Society). Лента была представлена в пятьдесят седьмом программе «Неделя критики» (Semaine de la Critique).