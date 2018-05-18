Канны: Лозница - лучший режиссер в программе "Особый взгляд"

Копірайт зображення EPA Image caption Сергей Лозница во время представления фильма "Донбасс" в Каннах

Украинского режиссера Сергея Лозницы назвали лучшим режиссером в программе "Особый взгляд" (Un Certain Regard) - второй по значимости после основного конкурса программе престижного Каннского кинофестиваля.

Его художественный фильм "Донбасс" открывал программу "Особый взгляд" на нынешнем - 71-м фестивале.

Сценарий фильма основан на документальных материалах. Сергей Лозница рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины. Съемки проходили в Кривом Роге, сообщают в кинокомпании "Артхаус Трафик".

"В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называть своими именами. "Донбасс"- антивоенная лента, герои которой - жертвы обстоятельств", - отмечают на сайте компании.

По словам Лозницы, он хотел обратить внимание "художников и политиков" на проблему Донбасса.

"Насколько я могу судить, это главная проблема нашего времени. Речь идет не об одном регионе, стране или политической системе, а о человечестве и цивилизации в целом", - рассказал режиссер.

"Донбасс" снимался в ко-продукции четырех стран - Украины, Нидерландов, Франции и Румынии.

Режиссер сообщил, что фильм состоит из нескольких эпизодов, основанных на реальных событиях и объединенных несколькими общими героями.

В украинский прокат выход фильма "Донбасс" запланирован на 2018 год.

Целью программы Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" является представление "нетипичных" для основного фестивального конкурса фильмов, и их малоизвестных авторов. Для участия в конкурсе программы ежегодно отбирают 20 фильмов.

Накануне другая украинская лента - созданная при поддержке Госкино, фильм Бенедикта Ерлинґссона "Женщина на войне" - получила награду в Каннах. Ей присудили приз за лучшую музыку - SACD (Authors 'Society). Лента была представлена ​​в пятьдесят седьмом программе «Неделя критики» (Semaine de la Critique).