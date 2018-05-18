Стрельба в техасской школе: СМИ сообщают о восьми погибших

  • 18 мая 2018
школа Копірайт зображення Twitter/ @HCSOTexas
Image caption Школа находится примерно в 40 километрах от Хьюстона

По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы в средней школы города Санта-Фе в штате Техас, сообщают источники CNN. Полиция пока не подтвердила эти данные официально.

Школа остается закрытой, полицейские постепенно эвакуируют учеников. В связи со стрельбой арестован один подозреваемый и его предполагаемый сообщник. Количество раненых неизвестно.

"Один [подозреваемый] доставлен в участок, еще один задержан. Ранен полицейский, ему оказывается помощь. Тяжесть его ранений неизвестна", - написал в Twitter шериф округа Гаррис Эда Гонзалеза.

Официально полицейские заявляют, что в школе произошел "инцидент с несколькими смертельными исходами". Ранее в управлении школ округа подтвердили, что в школе находится "активный стрелок".

На данный момент не ясно, является ли стрелок учеником школы.

Один из учеников рассказал телеканалу KTRK-TV, что стрелок был вооружен дробовым ружьем.

Позднее школьное управление округа сообщило, что в школе были найдены взрывные устройства. Они находились как в здании школы, так и рядом с ее территорией.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям пострадавших.

Это второй случай стрельбы в школе США за последние семь дней.

11 мая 14-летний бывший ученик школы Палмдейл, в Калифорнии, пришел к зданию школы и открыл огонь из полуавтоматической винтовки. Под огонь попал другой ученик, 15 лет, пуля угодила ему в плечо.

Эпидемия насилия

По данным НКО Every Town, которое составляет статистику использования оружия в США, в нынешнем году в штатах произошло уже 24 случая школьной стрельбы. Таким образом, в среднем в США такие инциденты происходят раз в неделю.

С 2014 года было зафиксировано 300 случаев стрельбы в школах США, утверждают в НКО.

Для сравнения, за весь двадцатый век в школах США открывали стрельбу 226 раз.

После нападения 14 февраля этого года на школу в Паркленде, унесшего жизни 17 человек, в США появилось движение школьников, котрые выступают за ограничение оборота оружия. 16-, 17- и 18-летние ученики считают, из-за свободного оборота оружия в стране погибает слишком много невинных людей.

Движение получило поддержку в соцсетях, где его сторонники использовали хэштэг #NeverAgain.

24 марта в столице штатов прошел многотысячный пикет учеников с требованием ограничить оборот оружия.

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Image caption Из-за свободного оборота оружия в стране погибает слишком много невинных людей, считают члены движения

В США самое большое количество владельцев оружия из Многие жители США выступают за введение более жестких мер по контролю за оружием, особенно в школах.

США твердо занимает первое место по количеству владельцев оружия среди граждан. Американцы имеют на руках примерно 270 млн единиц оружия.

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