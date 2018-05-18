Стрельба в техасской школе: СМИ сообщают о восьми погибших

Копірайт зображення Twitter/ @HCSOTexas Image caption Школа находится примерно в 40 километрах от Хьюстона

По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы в средней школы города Санта-Фе в штате Техас, сообщают источники CNN. Полиция пока не подтвердила эти данные официально.

Школа остается закрытой, полицейские постепенно эвакуируют учеников. В связи со стрельбой арестован один подозреваемый и его предполагаемый сообщник. Количество раненых неизвестно.

"Один [подозреваемый] доставлен в участок, еще один задержан. Ранен полицейский, ему оказывается помощь. Тяжесть его ранений неизвестна", - написал в Twitter шериф округа Гаррис Эда Гонзалеза.

Официально полицейские заявляют, что в школе произошел "инцидент с несколькими смертельными исходами". Ранее в управлении школ округа подтвердили, что в школе находится "активный стрелок".

На данный момент не ясно, является ли стрелок учеником школы.

Один из учеников рассказал телеканалу KTRK-TV, что стрелок был вооружен дробовым ружьем.

Позднее школьное управление округа сообщило, что в школе были найдены взрывные устройства. Они находились как в здании школы, так и рядом с ее территорией.

Skip Twitter post by @SantaFeISD #UPDATE There have been explosive devices found in the high school and surrounding areas adjacent to the high school. Because of the threat of explosive items, community members should be on the look-out for suspicious packages and anything that looks out of place. — Santa Fe ISD (@SantaFeISD) 18 мая 2018 г.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям пострадавших.

Это второй случай стрельбы в школе США за последние семь дней.

11 мая 14-летний бывший ученик школы Палмдейл, в Калифорнии, пришел к зданию школы и открыл огонь из полуавтоматической винтовки. Под огонь попал другой ученик, 15 лет, пуля угодила ему в плечо.

Эпидемия насилия

По данным НКО Every Town, которое составляет статистику использования оружия в США, в нынешнем году в штатах произошло уже 24 случая школьной стрельбы. Таким образом, в среднем в США такие инциденты происходят раз в неделю.

С 2014 года было зафиксировано 300 случаев стрельбы в школах США, утверждают в НКО.

Для сравнения, за весь двадцатый век в школах США открывали стрельбу 226 раз.

После нападения 14 февраля этого года на школу в Паркленде, унесшего жизни 17 человек, в США появилось движение школьников, котрые выступают за ограничение оборота оружия. 16-, 17- и 18-летние ученики считают, из-за свободного оборота оружия в стране погибает слишком много невинных людей.

Движение получило поддержку в соцсетях, где его сторонники использовали хэштэг #NeverAgain.

24 марта в столице штатов прошел многотысячный пикет учеников с требованием ограничить оборот оружия.

Копірайт зображення Alamy Image caption Из-за свободного оборота оружия в стране погибает слишком много невинных людей, считают члены движения

В США самое большое количество владельцев оружия из Многие жители США выступают за введение более жестких мер по контролю за оружием, особенно в школах.

США твердо занимает первое место по количеству владельцев оружия среди граждан. Американцы имеют на руках примерно 270 млн единиц оружия.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram