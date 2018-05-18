На Кубе разбился Boeing 737. На борту было 104 человека

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Пассажирский самолет потерпел крушение на Кубе. На борту было 104 человека, сообщают СМИ.

Самолет Boeing 737 государственной кубинской авиакомпании, вылетевший из аэропорта Гаваны, упал вскоре после взлета.

Очевидцы сообщают, что над местом падения виден большой столб дыма.

Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

К месту крушения прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель.

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