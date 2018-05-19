Стрельба в техасской школе: погибли 10 человек, установлена личность подозреваемого

Копірайт зображення Twitter/ @HCSOTexas Image caption Школа находится примерно в 40 километрах от Хьюстона

В результате стрельбы в средней школы города Санта-Фе в Техасе погибли 10 человек, еще 10 получили ранения. Большинство погибших - школьники.

Полиция назвала имя задержанного подозреваемого - это 17-летний Димитриос Пагуртзис, сообщает CBS News.

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По информации полиции, в школе были найдены взрывные устройства. Глава полиции Санта-Фе Джефф Пауэлл призвал местных жителей проявлять осторожность, если им попадутся какие-нибудь подозрительные предметы.

"Не трогайте ничего, что выглядит подозрительно", - сказал он и призвал жителей в этом случае немедленно обращаться в полицию.

Две местные больницы сообщили, что к ним поступили девять человек, пострадавших в стрельбе. Среди пострадавших - охранявший школу полицейский.

По информации губернатора штата Грега Эббота, подозреваемый устроил стрельбу из помпового ружья и револьвера калибра 38, которые он, судя по всему, взял у своего отца. У отца было разрешение на владение оружием.

Skip Twitter post by @SantaFeISD #UPDATE There have been explosive devices found in the high school and surrounding areas adjacent to the high school. Because of the threat of explosive items, community members should be on the look-out for suspicious packages and anything that looks out of place. — Santa Fe ISD (@SantaFeISD) 18 мая 2018 г.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям пострадавших.

Это второй случай стрельбы в школе США за последние семь дней.

11 мая 14-летний бывший ученик школы Палмдейл, в Калифорнии, пришел к зданию школы и открыл огонь из полуавтоматической винтовки. Под огонь попал другой ученик, 15 лет, пуля угодила ему в плечо.

Эпидемия насилия - стрельба раз в неделю

По данным НКО Every Town, которое составляет статистику использования оружия в США, в нынешнем году в штатах произошло уже 24 случая школьной стрельбы. Таким образом, в среднем в США такие инциденты происходят раз в неделю.

С 2014 года было зафиксировано 300 случаев стрельбы в школах США, утверждают в НКО.

Для сравнения, за весь двадцатый век в школах США открывали стрельбу 226 раз.

После нападения 14 февраля этого года на школу в Паркленде, унесшего жизни 17 человек, в США появилось движение школьников, котрые выступают за ограничение оборота оружия. 16-, 17- и 18-летние ученики считают, что из-за свободного оборота оружия в стране погибает слишком много невинных людей.

Движение получило поддержку в соцсетях, где его сторонники использовали хэштег #NeverAgain.

24 марта в столице штатов прошел многотысячный пикет учеников с требованием ограничить оборот оружия.

Копірайт зображення Alamy Image caption Из-за свободного оборота оружия в стране погибает слишком много невинных людей, считают члены движения

США твердо занимает первое место по количеству владельцев оружия среди граждан. Американцы имеют на руках примерно 270 млн единиц оружия.

Многие жители США выступают за введение более жестких мер по контролю за оружием, особенно в школах.

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