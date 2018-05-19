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Бывшая модель Playboy Стефани Адамс и ее семилетний сын погибли в результате падения из окна пентхауса Gotham Hotel в Нью-Йорке.

По информации местных СМИ, погибшая судилась за опекунство над ребенком с экс-супругом.

Установлено, что в Gotham Hotel бывшая модель поселилась накануне, 17 мая. Они проживали в номере на 25-м этаже.

Пo дaнным пoлиции, жeнщинa и peбeнoк пpизeмлилиcь нa бaлкoн втopoгo этaжa. Oни пoлучили нecoвмecтимыe c жизнью тpaвмы и пoгибли нa мecтe пpoиcшecтвия.

Пoлиция вeдeт paccлeдoвaниe.

New York Times, сообщает, что скорее всего произошло самоубийство.

Согласно информации с сайта фотомодели, Адамс появилась на развороте номера Playboy как "девушка месяца" в ноябре 1992 года, в то же время она встречалась с голливудским актером Робертом Де Ниро.

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Женщина судилась за опеку над ребенком с бывшим мужем Чарльзом Николаем, который владеет клиникой хиропрактики на Манхэттене.

Последнее судебное заседание состоялось в Верховном суде Манхэттена в среду.

Как сообщает New York Post, судья не предоставил Адамс разрешение на поездку с сыном в Европу, где она должна была провести время с бойфрендом.

Как отмечается на сайте погибшей фотомодели, она была автором книг по философии движения "нью-эйдж" и астрологических календарей.

В 2013 году New York Post рассказывала об Адамс и ее достижениях. На тот момент она руководила интернет-магазином косметики, вела финансовые дела своего мужа и получила две степени в сфере бизнес-образования.

Копірайт зображення Gotham Hotel/Facebook Image caption Отель Gotham, расположенный на Манхэттене

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