Победителем Каннского фестиваля стал Хирокадзу Кореэда.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хирокадзу Кореэда получил Золотую пальмовую ветвь фестиваля

Главный приз - Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля получил японский режиссер Хирокадзу Кореэда за фильм "лавочных воришки" о семье мелких воров, которая подбирает с улицы беспризорного ребенка.

Гран-при фестиваля получил Спайк Ли за комедийный триллер "Черный куклуксклановец"

Фильм рассказывает историю полицейского-афроамериканца из Колорадо-Спрингс, который проникает в местное отделение Ку-клукс-клана и даже завоевывает симпатии его членов.

Лучшим актером на фестивале признали Марселло Фонте, сыгравший в фильме Маттео Гарроне "Собачник", а лучшей актрисой - Самал Еслямову за фильм о мигрантах в Москве "Айка".

Лучшим режиссером назвали поляка Павла Павликовского, который снял фильм "Холодная война". В 2015 году Павликовский получил "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке - за картину "Ида".

Приз жюри получила ливанская режиссер Надин Лабаки за фильм "Кафарнаум".

А в пятницу объявили победителей в программе фестиваля "Особый взгляд". Приз за лучшую режиссуру за фильм "Донбасс" получил режиссер Сергей Лозница.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Режиссер Спайк Ли с актерами "Черного куклуксклановца" - Гэри Олдманом и Лорой Харриер

Копірайт зображення Getty Images Image caption Самал Еслямова и Марселло Фонте получили награды за лучшие женскую и мужскую роли