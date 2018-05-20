Победителем Каннского фестиваля стал Хирокадзу Кореэда.
Главный приз - Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля получил японский режиссер Хирокадзу Кореэда за фильм "лавочных воришки" о семье мелких воров, которая подбирает с улицы беспризорного ребенка.
Гран-при фестиваля получил Спайк Ли за комедийный триллер "Черный куклуксклановец"
Фильм рассказывает историю полицейского-афроамериканца из Колорадо-Спрингс, который проникает в местное отделение Ку-клукс-клана и даже завоевывает симпатии его членов.
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Лучшим актером на фестивале признали Марселло Фонте, сыгравший в фильме Маттео Гарроне "Собачник", а лучшей актрисой - Самал Еслямову за фильм о мигрантах в Москве "Айка".
Лучшим режиссером назвали поляка Павла Павликовского, который снял фильм "Холодная война". В 2015 году Павликовский получил "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке - за картину "Ида".
Приз жюри получила ливанская режиссер Надин Лабаки за фильм "Кафарнаум".
А в пятницу объявили победителей в программе фестиваля "Особый взгляд". Приз за лучшую режиссуру за фильм "Донбасс" получил режиссер Сергей Лозница.