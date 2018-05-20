Режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании

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Парижская полиция расследует обвинение в изнасиловании, выдвинутое против одного из самых известных французских режиссеров Люка Бессона.

Жалоба в полицейский участок в Париже в пятницу была подана актрисой, имя которой не называется.

"Люк Бессон категорически отрицает эти фантастические обвинения", - заявил агентству Франс Пресс юрист режиссера Тьерри Маремберт.

Юрист добавил, что режиссер знает женщину, подавшую жалобу, но "никогда не вел себя ненадлежащим образом по отношению к ней".

Ассошиэйтед пресс сообщает, что речь идет об инциденте в отеле "Бристоль" в Париже с женщиной 27 лет.

По данным источников Франс пресс, актриса утверждала, что состояла с Бессоном в отношениях около двух лет, и пожаловалась на принуждение к близости, которое было связано с работой.

По версии радио Europe 1, которое первым сообщило об обвинении, женщина пожаловалась, что "выпила чашку чая, почувствовала себя плохо и потеряла сознание", а пришла в себя во время нападения сексуального характера.

Об обвинении стало известно в день закрытия Каннского кинофестиваля, одним из лейтмотивов которого была борьба с сексуальными домогательствами.

Французское правительство совместно с оргкомитетом фестиваля объявило о том, что в его рамках будет работать "горячая линия" для тех, кто стал жертвой домогательств.

Каннский фестиваль раньше плотно сотрудничал с обвиненным в сексуальных преступлениях продюсером Харви Вайнштейном.

Некоторые из эпизодов домогательств, в которых его обвиняют, предположительно произошли именно в Каннах. В частности, актриса Азия Ардженто утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в каннском отеле Кап-дю-Эден-Рок в 1997 году.

59-летний Бессон женат на кинопродюсере Виржинии Силла, у режиссера трое детей от нее и двое от предыдущих браков.

Режиссер, продюсер и сценарист, Бессон прославился, благодаря таким картинам, как "Голубая бездна", "Леон", "Подземка" и "Пятый элемент".

Одна из его последних работ - научно-фантастический эпос "Валериан и город тысячи планет", где главные роли исполнили Дейн Дехан и Кара Делевинь.

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