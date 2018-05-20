Украинка Свитолина обыграла первую ракетку мира

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Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный теннисный турнир WTA серии Premier 5 в Риме.

В финальном матче она в двух сетах победила первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Первый сет длился всего 19 минут и завершился со счетом 6: 0, второй - 6: 4.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В мировом рейтинге теннисисток Элина Свитолина пока на 4 месте, а Симона Халеп (слева) на 1-м

Призовой фонд турнира составил $ 3,3 млн.

В прошлом году Элина Свитолина уже побеждала в турнире WTA в Риме.

В нынешнем сезоне для Свитолиной это уже 3 титул WTA, после соревнований в Дубаи и австралийском Брисбене.

В мировом рейтинге теннисисток Элина Свитолина на 4 месте.

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