Голодные выборы: Мадуро вновь избран президентом Венесуэлы

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Президента Венесуэлы Николаса Мадуро переизбрали главой государства, сообщил Национальный избирательный совет страны.

Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

На фоне экономического кризиса и нехватки товаров первой необходимости явка избирателей составила около 46%.

Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%), а его основной соперник и оппозиционный кандидат Анри Фалькон набрал 1,8 млн голосов.

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"Мы не признаем этот избирательный процесс легитимным, - заявил Фалькон. - В Венесуэле должны пройти новые выборы".

Фалькон утверждает, что голосование сфальсифицировали в пользу Мадуро путем злоупотребления при голосовании государственными льготными картами, используемыми для доступа населения к еде.

Из-за резкого падения экономики и девальвации национальной валюты люди испытывают недостаток продуктов и лекарств. В некоторых беднейших провинциях страны до 70% детей страдают от недоедания.

США уже заявили, что не признают результатов выборов.

Взамен власть Венесуэлы назвала выборы "честными и прозрачными".

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В прошлом году в Венесуэле происходили массовые протесты против власти Николаса Мадуро и обнищания населения. Тогда в противостоянии погибли более 50 человек и казалось, что Мадуро может не удержаться у власти.

Николас Мадуро правит страной с 2013 года, когда умер его предшественник и политический соратник Уго Чавес.

Голосование должно было состояться в декабре 2018 года, но Национальное учредительное собрание, состоящее преимущественно из сторонников Мадуро, перенесло дату выборов.

Копірайт зображення EPA Image caption Весной 2017 года в Венесуэле состоялись антиправительственные протесты, во время которых погибли десятки людей

Оппозиционная коалиция "Блок демократического единства", которая контролирует парламент Венесуэлы, пока разделена, там считают, что выборы перенесли, чтобы воспользоваться разногласиями между оппозиционерами.

Двум главным кандидатам от оппозиционной коалиции ее руководство не разрешило выдвигаться, другие известные политики уехали из страны.

Одна из причин бойкота выборов оппозицией - это результаты выборов органов местного самоуправления в прошлом году. Партия Мадуро победила в 17 из 23 штатов, и его противники заговорили о злоупотреблениях.

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Фалькон, который, несмотря на бойкот со стороны оппозиции, все же решил принять участие в выборах, заявлял, что только таким образом можно заставить Мадуро уйти.

Он считает, что большая часть граждан Венесуэлы хотела бы избавиться от нынешнего президента, и им нужно дать шанс проголосовать за другого кандидата.

Другие представители оппозиции не слишком довольны позицией Фалькона, некоторые даже назвали его предателем.

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