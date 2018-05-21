Герцог и герцогиня Сассекские покинули Виндзор

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Молодожены герцог и герцогиня Сассекские покинули Виндзорский замок в знак завершения королевских торжеств.

Пара осталась в замке в субботу после вечеринки с 200 друзьями и семьей, которую устраивал принц Чарльз.

Подробности медового месяца принца Гарри и Меган еще не подтверждены.

Но их первым событием в качестве официальной супружеской пары станет празднование 70-летия принца Чарльза в Букингемском дворце во вторник.

Ранее Королевская семья поблагодарила на своей странице в Twitter всех, кто приехал в Виндзор на свадьбу.

Skip Twitter post by @RoyalFamily Thank you to everyone who came to Windsor and those who followed from around the UK, the Commonwealth, and the world today. Congratulations once again to the newly-married Duke and Duchess of Sussex. #royalwedding pic.twitter.com/SQWQg5ZsOq — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 мая 2018 г.

"Спасибо всем, кто приехал в Виндзор и тем, кто наблюдал из всей Великобритании, Содружества и всего мира сегодня. Еще раз поздравляем молодоженов герцога и герцогиню Сассекских", - говорится в сообщении.

Зрители во всем мире наблюдали за церемонией в часовне Св. Георгия по телевизору.

Только в Великобритании более 13 млн человек посмотрели телевизионный эфир на BBC One.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение На вечеринку супруги отправились в голубом ягуаре

Тысячи людей вышли на улицы Виндзора, чтобы наблюдать за свадебной церемонией.

Свадебные торжества завершились обедом и фейерверками в доме Frogmore, вблизи замка Виндзор.

На вечеринке Меган сменила свадебное платье на другое - белое с открытыми руками, а принц Гарри надел смокинг.

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