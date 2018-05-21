Герцог и герцогиня Сассекские покинули Виндзор
Молодожены герцог и герцогиня Сассекские покинули Виндзорский замок в знак завершения королевских торжеств.
Пара осталась в замке в субботу после вечеринки с 200 друзьями и семьей, которую устраивал принц Чарльз.
Подробности медового месяца принца Гарри и Меган еще не подтверждены.
Но их первым событием в качестве официальной супружеской пары станет празднование 70-летия принца Чарльза в Букингемском дворце во вторник.
Ранее Королевская семья поблагодарила на своей странице в Twitter всех, кто приехал в Виндзор на свадьбу.
"Спасибо всем, кто приехал в Виндзор и тем, кто наблюдал из всей Великобритании, Содружества и всего мира сегодня. Еще раз поздравляем молодоженов герцога и герцогиню Сассекских", - говорится в сообщении.
Зрители во всем мире наблюдали за церемонией в часовне Св. Георгия по телевизору.
Только в Великобритании более 13 млн человек посмотрели телевизионный эфир на BBC One.
Тысячи людей вышли на улицы Виндзора, чтобы наблюдать за свадебной церемонией.
Свадебные торжества завершились обедом и фейерверками в доме Frogmore, вблизи замка Виндзор.
На вечеринке Меган сменила свадебное платье на другое - белое с открытыми руками, а принц Гарри надел смокинг.