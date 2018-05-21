Взрыв гранаты в Ивано-Франковской области: Генштаб усилит контроль за оружием

Копірайт зображення Vyacheslav Abroskin

Вечером 20 мая в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области во время конфликта с местными жителями сержант Вооруженных сил бросил в толпу людей гранату, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

Осколочные ранения получили 9 человек, уточнил Аваков.

По его данным, военный находился дома в отпуске.

Заместитель руководителя национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook рассказал, что задержанный военный - 1993 года рождения.

Всех пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу.

Копірайт зображення Vyacheslav Abroskin

В полиции области также сообщили, что военный - уроженец Донецкой области.

В кафе у него якобы был конфликт с двумя местными жителями.

По версии следствия, после пьяной ссоры мужчина принес гранату и бросил ее у входа в кафе "Паутина".

По данным полиции, одному из 9 раненых сделали хирургическую операцию.

Задержанному предъявлено обвинение в покушении на умышленное убийство.

В Минобороны принимают меры

В связи с этим преступлением министр обороны Степан Полторак поставил задачу Генштабу срочно принять меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов с территории конфликта.

"В рамках мероприятий поручено усилить контроль за порядком выезда военнослужащих из зоны операции Объединенных сил и организовать должным образом процедуру отбытия бойцов в отпуски и пункты постоянной дислокации, а также обеспечить строгий контроль по учету, выдаче и контролю за оружием и боеприпасами", - сообщил министр в Facebook.

По факту происшествия в министерстве проводят служебное расследование.

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