На острове, где запрещены роды, впервые за 12 лет родился ребенок

Копірайт зображення AFP Image caption На острове Фернанду-де-Нороня одни из лучших пляжей в мире

На удаленном бразильском острове, где запрещены роды, впервые за последние 12 лет родился ребенок.

На острове Фернанду-де-Нороня, который расположен в 320 км от города Натал, живет около трех тысяч человек.

На нем нет роддомов. Будущие мамы должны ехать рожать на материк.

19 мая 22-летняя женщина, которая не хочет называть свое имя, родила девочку на острове. Она говорит, что не знала о беременности.

Сюрприз с рождением

"В пятницу ночью у меня начались боли, а когда я пошла в ванную комнату, то увидела - что-то появляется между моими ногами", - цитирует ее сайт O Globo.

"Потом пришел отец ребенка и взял ребенка на руки - это оказалась девочка. Я была ошарашена".

Впоследствии новорожденную отвезли в местную больницу.

В заявлении местная администрация подтвердила рождения ребенка.

Сайт O Globo пишет: "Семья утверждает, что не знала о беременности".

Местные жители в связи с редкими родами на острове, помогают этой семье, дарят одежду новорожденной.

На Фернанду-де-Нороня одни из лучших пляжей в мире, остров славится многообразием дикой природы в Национальном морском парке Бразилии.

Здесь можно увидеть морских черепах, дельфинов, китов и редких птиц.

Из-за уязвимости этого заповедника на острове жестко контролируют население.

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